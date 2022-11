Fiat llega con 1000 CV y ​​340 km/h | No creerás tus ojos

¿Podemos considerarlo el primer superdeportivo de la marca Fiat? Sí y no, digamos que ya no mirarás a tu coche con los mismos ojos. Aquí está el Turín con un motor digno de un Bugatti, cosas que no vas a creer.

¿Alguna vez te has preguntado por qué Fiat el no hace super autos? De hecho, existe un automóvil de este tipo con la marca Turín en el capó, aunque nadie lo haya visto en circulación antes de hoy. Este auto puede entregar la misma potencia que el Bugatti Chiron… y en cierto modo, es más cómodo. Vamos a descubrir el verdadero misil italiano que no has visto antes.

tacaño con super coches

Pensándolo bien, es extraño que no tengas una marca como Fiat Ni siquiera un súper auto O al menos un deportivo en su propia lista de mercado. La marca de Turín es una de las pocas marcas italianas en este segmento que no incluye al menos un automóvil de alto rendimiento en su historia: casi todas las marcas italianas, incluso aquellas que no son famosas por sus superdeportivos, tienen uno.

De hecho, podemos recordar al Maserati MC12, producido por una marca que suele interesarse únicamente en las berlinas de lujo, o al Alfa Romeo 8C Competizione del Biscione que también es más interesado Para sedanes y crossovers últimamente. Lancia incluso produjo un 037 muy potente y un Delta Integrale en la versión de calle, aunque en una serie limitada. ¿A qué espera Fiat para fabricar su primer superdeportivo?

algo está cambiando

Los datos en mano, entre los Fiat más potentes de todos los tiempos -excluyendo los coches de carreras, obviamente- encontramos fiat cupé, quizás lo más parecido a un superdeportivo que ha producido la marca… es el Ulysses que, sin embargo, es un monovolumen, lo que dice mucho de la poco distinguida relación que la empresa con sede en Turín tiene con este segmento de mercado. Para encontrar un auténtico campeón del sector, debemos remontarnos a principios del siglo XX con el Mefisto, un coche construido específicamente para batir el récord absoluto de velocidad.

Pero tenga cuidado de subestimar la marca Torino: en el Salón del Automóvil de París de este año, apareció un automóvil de la marca Fiat con más de 1,000 hp, para asombro de los espectadores. El automóvil es bastante impresionante, incluso si no es un modelo producido en masa. Sobre todo, puede ser coche de seis plazas El más rápido del mundo.

Multipla, de la carretera a la pista

El experimento que realizó el francés Sylvain Levy con Pierre Chabrier fue construir un Fiat capaz de proporcionar al menos mil caballos para participar en las llamadas carreras Hill Climb, que son carreras de aceleración en las que corres cuesta arriba y necesitas muchos caballos. pero también talla pequeña, relativamente. ¿Qué mejor coche que Multipla para afrontar este reto?

El coche, cuya creación contó con el apoyo de A recaudación de fondos El cual recuperó más de un millón de euros, lo que permitió a la empresa, instalar un motor Chevrolet Corvette modificado para entregar la potencia récord que lo impulsa a 340 kilómetros por hora con una pausa de 0 a 100 que se puede obtener en dos segundos y medio. . Es una pena que el coche ya no tenga seis plazas porque puede, como sugerimos, batir un récord que no se ha probado antes.

Mirándolo de esta manera, el Multipla ya no parece tan torpe, incluso si esa aceleración deslumbrante lo hace más adecuado para las carreras de resistencia que para otros tipos de competencia. quien sabe tal vez Te veremos pronto Ocupado humillando a algunos superdeportivos en el famoso cuarto de milla. ¿Qué piensas eso?