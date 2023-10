Después de Italo, ¿le toca a Albitor? ¿A dónde quiere ir MSC, el gigante que ganó 66.000 euros por minuto en 2022?

Archivo de noticias Albitor

Y no terminó aquí. Si es cierto -según dijeron las mismas fuentes financieras hace unos días- que MSC está considerando una oferta para adquirir la mayor parte de Alpitour. Y no se trata sólo de un operador turístico (quizás añadido a Cisalpina Tours, ya presente en el “vientre” del gigante marítimo) y de hoteles, sino también de Neos, la empresa de transporte italiana especializada en particular en el transporte de turistas a centros vacacionales y de barcos desde el crucero MSC. Alpitour vale entre 1.300 y 1.500 millones de euros, que es la cantidad que la familia Aponte pretende invertir a cambio del 49,2% de Italo. El dirigente quiere desde hace tiempo tener una aerolínea de pasajeros. Intentó con Lufthansa adquirir ETA Airways, pero los jefes de Hacienda de entonces prefirieron un sindicato más débil -según los analistas- y luego el actual Ministro de Economía se vio obligado a salvar el expediente en el último momento contactando con Lufthansa, pero recibió una “No”. “De una maestría.