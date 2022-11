Subasta récord de sandalias de Steve Jobs: vendidas por más de 218.000 dólares

Se remonta a los primeros años de Apple, se vendió por primera vez en 2016 por “solo” $ 2,750. Expareja Chrisann Brennan: ‘Eran su uniforme y le permitían pensar creativamente’

“Eran su uniforme”.

Las sandalias eran parte de su lado sencillo, eran como el – Dijo en una entrevista con revista de moda chris brennan, ex pareja de Jobs y madre de su hija Lisa. Lo mejor de un uniforme es que no tienes que preocuparte por qué ponerte por la mañana. No hará ni comprará nada solo para sobresalir entre la multitud. Estaba simplemente convencido de la inteligencia y Practicidad de diseño y comodidad de uso.. Y con la familia Birkenstocks, ya no se sentía emprendedor Era libre de pensar creativamente.Por otro lado, como señaló la propia casa de subastas, el genio de San Francisco”He usado estas sandalias en muchos momentos decisivos en la historia de Apple”.Fundada en 1976 con los socios Steve Wozniak y Ronald Wayne.