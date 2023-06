Los coches eléctricos atrapados entre las noticias falsas y la realidad

Los coches eléctricos están en llamas… ¿Existen estadísticas precisas para entender el alcance del fenómeno más allá de las leyendas urbanas? La pregunta de roberto. fi electrico él responde. Le recordamos que sus consultas deben ser enviadas a [email protected]





Arde la electricidad, ¿hay datos oficiales del incendio con casos prácticos?

ho una pregunta para usted. Solo hoy, hablando con la gente que encontré en la calle, encontré personas que repetirían allí. Muchos autos eléctricos se incendian. Sería interesante tener una lista completa de estos casos. Con el día y tal vez la hora, pero sobre todo si por accidente, parado o recargando. De manera similar, sería útil una comparación con el calor. Sería interesante relacionar todo esto en base a Flota itinerante de coches. piensa en uno Base de datos oficial operada por el Cuerpo de Bomberos Ya existe y me preguntaba como consultarlo“. Roberto

Escuchamos a las autoridades, no a los influencers que persiguen unos clics

Respuesta. Una especie de psicosis se está gestando en torno a la historia de los coches eléctricos que se incendiarán, pero en realidad de momento no hay ninguno. Estadísticas para demostrarlo. O al menos no proporcionaron el cuerpo de bomberos más calificado para estudiar y documentar el fenómeno. allá muchas noticias falsas, Eso sí, lo puso ingeniosamente para cobrar unos cuantos clics. Como el publicado en Tik-Tok hace un mes que reproducimos aquí a la izquierda. Estamos hablando de Explotó un coche eléctricocuando en realidad era un Un pequeño camión cargado con cilindros de oxígeno. (Gracias a Massimiliano que nos informó de esto). Mientras tanto, muchos autos de calor se están incendiando, pero eso no es noticia. Este último es el coche en el que viaja. Nicolás Fratoianni, Miembro de izquierda del Parlamento. Sin embargo: La seguridad es una prioridad y brindaremos todas las noticias tal como sucedió. hace unos días En caso zoe Quema en la región de Treviso.