Incentivos fotovoltaicos residenciales 2023: de bonificaciones a ingresos energéticos

Incentivos fotovoltaicos residenciales 2023

(Rinnovabili.it) – El fotovoltaica residencial En los últimos años ha sido la verdadera palanca de crecimiento del sector italiano de la energía solar. mérito Incentivos personalizados y devoluciones de impuestos, como la creación de recompensas, lo que hizo que el gasto fuera más conveniente y, por lo tanto, redujo los tiempos de recuperación. Pero sobre todo, permitir que un segmento de la población mitigue los efectos de la energía cara. Desafortunadamente, nada ha cambiado para siempre, e incluso los subsidios para la energía fotovoltaica doméstica han sufrido una profunda revisión en los últimos meses, también gracias a los cambios en Superbonus, uno de los impulsores más fuertes de 2022. Solo piense en el año pasado alrededor de 137,000 plantas fotovoltaicas en Italia. que se benefició del 110% de descuento. Estamos hablando de más de la mitad de todos los sistemas de energía solar construidos en 2022.

Pero hoy, entre exenciones fiscales, proyectos “sociales” y nuevas formas de autoconsumo, sigue existiendo Varios incentivos para la energía fotovoltaica residencial 2023. Herramientas que facilitan la instalación de paneles solares a nivel de casa o condominio, lo que en ocasiones premia la producción. E incluso si no hay una bonificación de PV real para 2023, no se dice que no pueda beneficiarse de una de las muchas medidas actualmente vigentes.

Deducciones del IRPEF, en lugar del bono PV 2023

50% de bono de casa – El incentivo más famoso y “más antiguo” para la fotovoltaica doméstica sigue siendo el bono de la casa. Esta medida fiscal permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 (salvo prórroga) y permite una deducción del 50% de los gastos incurridos (transferencias realizadas) por obras e intervenciones tecnológicas en el inmueble. Incluyendo instalación Paneles solares en el techo, balcón o fachada con sistemas de almacenamiento relacionados. La medida también cubre una posible expansión del sistema solar existente, pero la potencia máxima no puede exceder los 20 kilovatios. Existe un gasto máximo de 96.000 € por unidad de inmueble.

superbonificación – Superbonus todavía aparece dentro de los incentivos fotovoltaicos residenciales en 2023. La compra e instalación de módulos fotovoltaicos puede, de hecho, configurarse como una intervención ‘pagada’ en la disciplina de descuento. Pero en términos de tasas impositivas y beneficiarios, el nuevo año ha traído muchos cambios. El descuento del 110 % se mantiene solo para intervenciones en villas y solo para gastos realizados hasta el 30 de septiembre de 2023. La tasa luego baja al 90 % hasta fin de año.

Bonificación directamente a 90% de los gastos de 2023 para fotovoltaica doméstica en el caso de condominios o propietarios de primera vivienda. Para esta última opción, la renta anual no debe superar los 15.000 euros. El cálculo se basa en la nueva proporción familiar. Las entradas de todos los miembros de la familia se suman y el resultado se divide por el número de miembros. En su lugar, excluya las segundas residencias, los inquilinos y los prestatarios. Esta tasa de descuento del IRPEF aumentará al 70% en 2024 y al 65% en 2025.

Renta de energía, cuando las celdas fotovoltaicas residenciales son gratuitas

¿Incluso mejor que los incentivos fiscales PV de 2023? el ingreso de energía. Las iniciativas y propuestas de renta energética han sido presentadas por diferentes regiones y el mecanismo básico es siempre el mismo. La herramienta permite obtener pSuena el sol local sin gastar un euro. La administración regional financia el sistema fotovoltaico -compra, instalación, conexión, mantenimiento y seguro- y subvenciones a los hogares El derecho al libre autoconsumo de energía electricidad producida. A cambio, retiene las cuotas adeudadas por la GSE por una parte de la electricidad que no se autoconsume sino que se alimenta a la red a través de la medición en el lugar. Los recursos así obtenidos alimentan el fondo que debe sustentar el proyecto a lo largo de los años.

Con excepción de borradores, propuestas y promesas, la iniciativa está activa hoy en tres áreas:

en Cerdeña Como próximamente se publicará la licitación de 2023 para participar en el proyecto. A la medida tendrán acceso las personas físicas y las viviendas, pero se dará prioridad a las familias en condiciones socioeconómicas difíciles evaluadas en función del valor del índice ISEE (que próximamente establecerá el Consejo Regional); Familias de cinco o más personas, matrimonios jóvenes, familias compuestas por personas mayores de sesenta y cinco años y familias con más de dos hijos menores; Familias con al menos un miembro con discapacidad. (leyes aquí estándar de referencia)

en Lacio . La región ha autorizado para este proyecto un gasto total de 2 millones de euros en 2023 y 5 millones para 2024. Los usuarios residenciales o en condominio de hogares cuyos ingresos ISEE no superen los 35 mil pueden solicitar la renta energética regional en euros. (leyes aquí estándar de referencia)

. La región ha autorizado para este proyecto un gasto total de 2 millones de euros en 2023 y 5 millones para 2024. Los usuarios residenciales o en condominio de hogares cuyos ingresos ISEE no superen los 35 mil pueden solicitar la renta energética regional en euros. (leyes estándar de referencia) en Apulia Dado que la última licitación cerró en agosto de 2022, pero podría celebrarse una tercera licitación en mayo de 2023. En general, la medida ahorra alrededor de 6,8 millones de euros y proporciona una subvención no reembolsable de un máximo de 6.000 euros por compra e instalación de paneles solares térmicos. . En este caso, las familias con un ISEE inferior a 20.000 euros pueden solicitar la renta energética. Para condominios, por otro lado, la región de Puglia se explica, también es posible agregar un sistema de acumulación. En este caso, la aportación máxima al gasto es de 8.500 euros. (leyes aquí informacion de referencia)

. La región ha autorizado para este proyecto un gasto total de 2 millones de euros en 2023 y 5 millones para 2024. Los usuarios residenciales o en condominio de hogares cuyos ingresos ISEE no superen los 35 mil pueden solicitar la renta energética regional en euros. (leyes estándar de referencia) en Apulia Dado que la última licitación cerró en agosto de 2022, pero podría celebrarse una tercera licitación en mayo de 2023. En general, la medida ahorra alrededor de 6,8 millones de euros y proporciona una subvención no reembolsable de un máximo de 6.000 euros por compra e instalación de paneles solares térmicos. . En este caso, las familias con un ISEE inferior a 20.000 euros pueden solicitar la renta energética. Para condominios, por otro lado, la región de Puglia se explica, también es posible agregar un sistema de acumulación. En este caso, la aportación máxima al gasto es de 8.500 euros. (leyes aquí informacion de referencia)

Incentivos regionales para fotovoltaica residencial 2023

Aporte de FGV pv: Friuli Venezia Giulia es la única región con Basilicata que actualmente ofrece incentivos para fotovoltaica para 2023. La acción cubre la compra e instalación de sistemas de energía solar y sistemas de almacenamiento de electricidad, diseñados para dar servicio a unidades inmobiliarias en uso residencial con clase catastral de A1 a A9 y A11 ubicados en el área regional. Los subsidios se renuncian a través de licitaciones y se otorgan sin concesión por un monto que no exceda 40% de los gastos totales de interferir. Para los sistemas fotovoltaicos de menos de 800 W (incluidos los sistemas plug and play), existe un límite de gasto de 1.720 €. Para sistemas más grandes se puede subvencionar un coste máximo de 3.000 € por kilovatio, hasta un máximo de 18.000 €.

Contribución fotovoltaica de Basilicata: Región Conceder Incentivos para PV residencial 2023, pero solo para sistemas que dan servicio a unidades residenciales no conectadas a la red de metano. Está claramente ubicado dentro del territorio lucano. La medida permanecerá abierta hasta diciembre de 2023 y prevé una subvención a fondo perdido de hasta 5.000 €, ampliable a 7.500 € en el caso de ejecución conjunta de otras intervenciones (p. ej. instalación de pequeños aerogeneradores o colectores solares térmicos). Puede cubrir el estímulo. Hasta el 100% de los gastos subvencionables.

CER y autoconsumo, cuando la energía fotovoltaica es “compartida”

Una de las posibilidades de incentivos para módulos fotovoltaicos residenciales 2023 es también la que ofreces Nuevas configuraciones de energía compartida. En este caso, la contribución es más de producción que de compra e instalación, pero sigue siendo una oportunidad atractiva. El decreto CER elaborado por el Ministerio de Ambiente y Seguridad Energética incentiva a 100 EUR/MWh Por un período de 20 años si la cuota energética compartida es igual o superior al 70% de la energía producida. En cualquier caso, la intervención se puede combinar con el 90% de las súper recompensas.

Por otro lado, si se pudiera crear una verdadera comunidad energética (y así pasar por alto un solo edificio de condominios), el incentivo aumentaría:

Para plantas de potencia inferior a 200 kW, el decreto de reparto de energía establece una tarifa fija de 80 euros por MWh más una tarifa variable de un máximo de 120 euros por MWh;

Con tamaños de 200 a 600 kW, una tarifa fija de 70 € por MWh más una tarifa variable de un máximo de 110 € por MWh;

Para sistemas fotovoltaicos de más de 600 kW, la tarifa fija baja a 60 € por MWh, a la que se suma la tarifa variable hasta un máximo de 100 € por MWh;

La regulación también incluye una prima de 4 euros por megavatio hora para las regiones centrales (Lazio, Marche, Toscana, Umbria y Abruzzo) y 10 euros por megavatio hora para las del norte.