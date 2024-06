¿Qué pasa si estamos atrapados aquí?

Para ser honesto, creo en el futuro de la colonización espacial porque quiero creer en ella. Es romantico. Es una aventura. ¡Hace frío! También es, en el peor de los casos, la forma de preservar las especies si la Tierra es destruida. El antiguo dios de la humanidad. Para salvarnos incluso si en esas circunstancias no lo merecemos. Recomiendo encarecidamente las misiones Artemis y el Proyecto Gateway, que podrían iniciar la construcción de una estación espacial que orbite la Luna a finales de esta década, y una misión tripulada a Marte durante mi vida. Sueña más allá, porque es bueno y saludable soñar. En el camino hay innumerables obstáculos tecnológicos, que vale la pena abordar por sí mismos: avanzamos científicamente identificando desafíos que se pueden superar.

Pero ¿qué pasa si algunos desafíos no son obstáculos sino obstáculos, no tecnológicos sino biológicos? ¿Si el problema no es lo que podemos construir, sino lo que somos? Sería un duro golpe para las esperanzas futuras de la diáspora cósmica si los obstáculos no fueran el tiempo y la distancia, sino más bien las debilidades básicas del cuerpo humano. Hace tiempo que conocemos los efectos nocivos que los vuelos espaciales pueden tener en el cuerpo humano: pérdida ósea, anemia, sistemas inmunológicos debilitados, mayores riesgos de cáncer y la lista continúa. Algunos problemas son causados ​​por la microgravedad; Otros se deben a la radiación de fondo espacial: la NASA estima que los astronautas están expuestos a una radiación equivalente. Hasta 6000 radiografías de tórax. Los astronautas en la órbita terrestre baja, donde está estacionada la Estación Espacial Internacional, están parcialmente protegidos de esta radiación por la magnetosfera terrestre, pero también sufren sus efectos.

Agregue a estos efectos un efecto potencialmente catastrófico: el espacio está dañando dramáticamente nuestros riñones.

El estudio, titulado “Enfermedad renal cósmica”, y Publicado la semana pasada en Comunicaciones de la naturaleza, examina la función renal de 66 astronautas que pasaron hasta 180 días en la Estación Espacial Internacional, lo que es relativamente seguro en comparación con una misión de regreso a Marte, que podría durar algunos años y exponer a los astronautas a una radiación más intensa desde las profundidades. espacio. Pero incluso este tiempo limitado tuvo un impacto significativo en los astronautas. El estudio encontró una disminución significativa en la función renal y un mayor riesgo de cálculos renales, como resultado de la contracción de los túbulos renales. Y esto, no hace falta ser médico para saber que es algo malo. El daño puede ser permanente después de un tiempo suficiente. El estudio simuló los efectos de una exposición más prolongada en ratones y sus riñones nunca se recuperaron.

Es más, los efectos no empiezan a notarse hasta que es demasiado tarde para prevenirlos. “Si no desarrollamos nuevas formas de proteger los riñones, diría que aunque un astronauta pueda llegar a Marte, es posible que necesite diálisis en el camino de regreso”. El Dr. Keith Siu dijo, autor principal del estudio. “Sabemos que los riñones tardan en mostrar signos de daño por radiación; cuando esto quede claro, puede que sea demasiado tarde para evitar el fallo, lo que sería desastroso para las posibilidades de éxito de la misión”.

La NASA es muy consciente de la necesidad de protección contra la radiación, especialmente los rayos cósmicos galácticos de alta energía, en cualquier misión interplanetaria tripulada, y Investigar posibles soluciones. Una forma de protegerse contra los rayos cósmicos es a través de una masa protectora masiva: una nave espacial más grande. Sin embargo, lanzar una nave espacial de este tipo sería muy pesado y costoso. Otra opción es utilizar materiales que protejan de forma más eficaz sin añadir peso. Estos materiales no existen actualmente. Otras ideas, como los campos de fuerza o los fármacos que contrarrestan los efectos de la radiación, permanecen en un lejano ámbito teórico. Actualmente, no hay manera de ir a Marte o más allá sin exponer a los astronautas a dosis letales de radiación.

Sería casi poético si las limitaciones que en última instancia nos mantienen firmes no fueran las de la distancia y el tiempo, sino las de nuestros propios cuerpos. ¿Pero tiene sentido? Hemos evolucionado durante miles de millones de años para sobrevivir. aquíY solo aquí: esta cantidad de gravedad, esta cantidad de exposición a la radiación, esta temperatura, presión y composición de la atmósfera. cuando hablamos de Zona templada En términos de habitabilidad, esos parámetros no tienen nada de especial, son simplemente aquellos para los que los humanos estamos diseñados.

Esto no es necesariamente una sentencia de muerte para la exploración y colonización espacial; La misma mente de ciencia ficción que puede imaginar la colonización de otros planetas puede imaginar con la misma facilidad, no sé, la ingeniería genética para proteger nuestros riñones de los estragos del espacio. Pero hay muchas personas inteligentes que creen que estos y otros problemas son verdaderamente insuperables y que nunca viviremos en otros mundos. ¡Podrían tener razón! Mi primera reacción es encontrar eso frustrante, pero tal vez no tenga por qué serlo. Tal vez sería emocionante saber que nosotros, como especie, tenemos que vivir y morir aquí. No hay nada de malo en eso (ese es el caso de todas las demás especies a estas alturas) y tal vez sea un incentivo para aprovechar al máximo lo que tenemos, preservarlo y dejar de destruirlo. Si no hay salida de la tierra inhabitable, la única opción es repararla.