Los investigadores están estudiando los efectos a largo plazo de COVID, incluido el olor distorsionado y la lengua agrandada

Los investigadores todavía están aprendiendo más sobre los efectos a largo plazo del COVID-19. No solo afecta su sentido del olfato de manera temporal y a largo plazo, sino que, en algunos casos, el virus puede dañar su lengua.

Muchos pacientes que se recuperan del COVID-19 dicen que siempre están cansados ​​o tienen dolores en el pecho y problemas de memoria. Ahora, más personas también informan problemas con su sentido del olfato.

“El virus que causa COVID-19 parece tener una tendencia a infectar las células que viven cerca de los nervios olfatorios, causando así una infección secundaria o incluso la muerte de los nervios olfativos”, dijo el Dr. Ahmed Sadaqat de la Universidad de Cincinnati College of Cincinnati. Medicamento.

Cuando estos nervios comienzan a sanar, dice Sedaghat, alrededor de uno a cuatro meses después de contraer COVID-19, muchos pacientes se quejan de una condición llamada parosmia, una extraña distorsión del olfato.

“Los cambios en el sentido del olfato suelen ser muy molestos. Pueden ser cosas como gasolina, humo, fuego, comida en mal estado, carne en mal estado”.

Además de tratar los nervios olfativos afectados, algunos médicos atienden a pacientes con un síntoma nuevo poco común: agrandamiento de la lengua.

“Debido a su enorme lengua, no pueden hablar, no pueden salir en público, no pueden comer por vía oral, por lo que su calidad de vida es muy mala”, dijo el Dr. James Melville, de la Universidad de Texas. Salud. Facultad de Odontología.

Melville dice que la afección no es un efecto secundario directo del coronavirus en sí, sino el resultado de un tratamiento: la intubación a largo plazo.

El tratamiento más eficaz, dice Melville, es la cirugía de reducción de lengua.

Para los pacientes con olor distorsionado, los médicos confían en un tipo de terapia nasal llamada entrenamiento olfativo. Sedaghat dice que esto implica principalmente la práctica del olfato enfocado para estimular los nervios.

Dado que no existe cirugía ni medicación para la parsomia, el reentrenamiento y la restauración del sentido del olfato normal suelen llevar varios meses para la mayoría de los pacientes.