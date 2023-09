Las dietas bajas en carbohidratos tienen éxito, pero no por las razones que la gente cree

Tomemos primero las calorías. Si realmente quieres saber si estás comiendo menos con dietas bajas en carbohidratos, continúa ahí. Revistas , un depósito de artículos de revistas. Me centro en los metanálisis porque su función es evaluar la preponderancia de la evidencia. Si utiliza “dieta baja en carbohidratos para bajar de peso” como términos de búsqueda y limita los resultados a metanálisis, obtendrá 61 resultados. Leí todo lo que me pareció relevante.

En ensayos estrictamente controlados, en los que las personas reciben una dieta isocalórica con diferentes composiciones de macronutrientes, no lo hacen. Hubo varios ensayos de este tipo y no pude encontrar un solo ensayo en el que el contenido de carbohidratos marcara la diferencia.

Quería asegurarme de que no me faltaba nada, así que contacté a David Ludwig, profesor de nutrición en la Escuela de Salud Pública de Harvard y destacado defensor de la dieta baja en carbohidratos. Me refirió (por correo electrónico) a Su metaanálisisno por la pérdida de peso sino por el gasto energético total (TEE), lo que demuestra que las dietas bajas en carbohidratos provocan un mayor gasto energético, pero los mayores efectos no se producen hasta unos 17 días después.