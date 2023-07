¿Qué haces el sábado 22 y el domingo 23 de julio?

El calor abrasador quema pero las ganas de salir a divertirse y ver cosas nuevas nunca disminuyen. Hay muchos eventos de verano en todo el condado para el deleite de los turistas y residentes que no se han ido para las vacaciones: festivales, fiestas, excursiones, música en vivo, representaciones teatrales y mucho más. Si aún no lo ha planeado, aquí hay algunas sugerencias.

Reseñas de verano

Los calendarios de los programas de verano de los distintos municipios de la provincia Pontina están repletos de eventos y citas: música y cultura en Sabaudía, animación para grandes y pequeños en Priferno, visitas guiadas y actuaciones en vivo en Sermoneta, deportes y música en vivo en Latina, citas para todos los gustos en el centro de Formia, tres meses de eventos programados en la revista Fondi sotto le Stelle.

Eventos y visitas guiadas

Los grandes protagonistas del fin de semana son los excelentes productos locales pontinos que se podrán degustar en varios eventos repartidos por la provincia: en San Felice, cita doble con la Fiesta de la Sandía y con el evento Vini e Sapori al Circeo, mientras que Borgo del Gusto llega a Paciano. Un ambiente completamente diferente en Lenola que acogerá durante el fin de semana Celtic Hills Days, un festival dedicado a la música, la cultura y las tradiciones escandinavas. En Sperlonga, una larga fiesta en la playa que celebra el 20 aniversario de Bazzano Beach. Para los que nunca han estado allí, están programadas visitas guiadas al Jardín Ninfa y al Jardín Landriana.

Conciertos

Numerosas fechas con música y teatro en todo el condado de Boontaine. Muchos conciertos: Paolo Belli y su orquesta tocarán en la plaza CONI en Latina, y Lotus, la banda en honor a Elisa, tocará en el centro comercial L ‘Orologio. También hay mucha música en Sabaudia con las últimas fechas en el Sunset Jazz Festival y con la reseña Sounds of the Lake Beyond the Garden celebrada en el Belvedere.

Espectáculos teatrales y cultura

Los amantes del teatro tendrán mucho donde elegir este fin de semana: el festival de teatro clásico continúa con el desfile de Formia y Glades, que presenta un espectáculo semanal de un pueblo diferente en la Via Francigena, esta vez dejando la provincia Pontina para ir a Carpineto Romano. Comienza un evento muy querido: The Park and the Comedy, que trae actuaciones de alto perfil al Parque Nacional Circeo. Una nueva cita también con la revista literaria histórica Libri sulla Cresta dell’Onda, que esta vez contará con el célebre erudito Mario Tozzi.

Exposiciones

También hay muchas galerías en la región pontina: la galería dedicada al arte contemporáneo se puede visitar en el Museo de la Abadía de Valvisciolo, que se une a la prestigiosa colección del museo. En la maravillosa zona de Giudea de Fondi, la feria Percorsi d’Arte continúa con muchos eventos paralelos. Siempre en Fondi pero en el Baronial Palace, el gran colectivo Metamorphosis se puede visitar hasta septiembre, mientras que en Cisterna hay una muestra individual Le Vie dello Spirito de Barbara Stamegna.

Cine

También hay muchas citas para los amantes del cine, mientras continúa la programación de cine al aire libre en Multiplex Corso di Latina, mientras se desarrolla en Cisterna la novena edición del Festival Internacional de Cine de Cortometrajes de Cisterna. Para todos aquellos que prefieren disfrutar viendo una buena película en la atmósfera mágica del cine, en la amplia programación de los teatros pontinos están disponibles diversas novedades y películas para todos los gustos.