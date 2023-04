¿Puedes engañar a un mono con un truco de magia? Solo si tiene pulgares opuestos – Ars Technica

La clave para un truco de prestidigitación de magia exitoso es qué tan bien el mago manipula la percepción de la audiencia, especialmente los movimientos de las manos, ya que esto es fundamental para anticipar las acciones de los demás. Para obtener más información sobre cómo los humanos podrían lidiar con tal desvío de dirección, los investigadores del Reino Unido realizaron trucos de magia simples en tres especies de monos para ver si podían ser engañados. Descubrieron que aquellas especies con pulgares al menos parcialmente opuestos fueron engañadas, lo que sugiere que tener una anatomía similar (y, por lo tanto, una capacidad biomecánica) juega un papel vital en la ilusión. Describen sus resultados en nueva hoja Publicado en Current Biology.

“Los magos usan técnicas sofisticadas para engañar al observador para que experimente lo imposible”. dijo el coautor Elias García-Pellegrin, que practica magia y realizó esta investigación mientras completaba su doctorado en la Universidad de Cambridge. “Es una excelente manera de estudiar los puntos ciegos en la atención y la cognición. Al investigar cómo las especies de primates experimentan la magia, podemos comprender más sobre las raíces evolutivas de las deficiencias cognitivas que nos dejan vulnerables a la astucia de los magos. En este caso, si tener la habilidad manual para producir una acción Lo que, como sostener un objeto entre el índice y el pulgar, es necesario para predecir los efectos de esa acción en los demás”.

Los investigadores se centraron en tres especies con diferentes anatomías de manos y capacidades biomecánicas asociadas: monos capuchinos de pecho amarillo, monos ardilla de Humboldt y monos comunes. Por ejemplo, los capuchinos son conocidos por su destreza manual, debido en parte al hecho de que pueden controlar individualmente sus dedos. De modo que pueden realizar un agarre de tijera (sostener un objeto entre los lados de dos dedos), así como un agarre fino (llevar el pulgar al dedo índice o medio). Incluso pueden sondear, pellizcar o agarrar algo con ambas manos, como los humanos, y usar herramientas de piedra para romper nueces.

Los monos ardilla no son tan diestros en comparación, pero se sabe que en ocasiones usan herramientas simples. Tienen articulaciones en forma de bisagra que limitan la rotación del pulgar, por lo que el pulgar no puede resistirse por completo. Pero aún pueden tocar el lado índice del dedo medio (pero no las yemas). Los titíes, por otro lado, evolucionaron para el movimiento vertical, como trepar por los troncos de los árboles, y los pulgares opuestos no serían una ventaja para eso, por lo que no lo tienen. En cambio, tienen pulgares rígidos. Según los autores, los orangutanes trepan extendiendo sus cinco dedos lo más ancho posible para aumentar el área de superficie y doblando todos sus dedos simultáneamente para cavar con sus garras. Utilizan una combinación de mangos de fuerza y ​​mangos de tijera para manipular objetos.

Los investigadores decidieron utilizar uno de los trucos de prestidigitación más simples del Manual del mago para sus experimentos: la “gota francesa”. Aquí es cuando el mago sostiene una moneda con una mano, luego extiende la otra mano y la agarra con la palma de su mano, escondiendo así la moneda detrás de los dedos. La idea es hacer que la audiencia se concentre en una segunda mano y asuma que la moneda se ha movido. Pero cuando el mago abre esa segunda mano, está vacía, porque el mago ha dejado caer la moneda en la palma original. La capacidad de bloquear el pulgar es clave para el truco de magia, por lo que el pulgar debe poder bloquear.

García-Pelegrain y sus colegas reemplazaron la moneda con trozos de comida: maní para los capuchinos, gusanos secos para los monos ardilla y malvaviscos para los monos. Una versión del experimento implicó realizar la caída francesa en todos los monos para ver cuáles habían sido engañados. También realizaron un experimento de control en el que las vacunas alimentarias se transfirieron de una mano a la otra. Finalmente, el equipo realizó una tercera versión del experimento usando un truco de magia modificado que llamaron “Power Drop”, usando el puño completo, un movimiento de la mano que pueden realizar las tres especies de monos. Si los monos adivinan correctamente qué mano sostiene el bocado, pueden comerse el bocado como recompensa.

Los capuchinos fueron engañados, como era de esperar, tanto por los trucos franceses como por los trucos modificados de Power Drop. Eligieron la mano equivocada en esas pruebas alrededor del 81 por ciento de las veces. Pero eligieron correctamente en experimentos de transferencia directa. Este patrón de elección también se ha visto en humanos. [also] Suele ser engañado por la influencia de la mágica proyección francesa, pero no por su verdadera transmisión.

Los monos ardilla, con sus pulgares parcialmente opuestos, también engañaron con el truco de la gota francesa, eligiendo la mano incorrecta el 93 por ciento de las veces, lo contrario de lo que esperaban los investigadores. “Los monos ardilla no pueden controlar con perfecta precisión, pero todavía están engañados”. García Pellegrín dijo. “Esto sugiere que un mono no tiene que ser un experto en movimiento para poder predecirlo, sino simplemente capaz de hacerlo”.

Pero el mono tenía el patrón opuesto. En su mayoría, eligieron correctamente para el efecto de caída francesa, siendo engañados solo el 6 por ciento de las veces, pero eligieron incorrectamente cuando la mordida se pasó a la otra mano. Esto es evidencia de que ven el juego de manos de manera diferente a las otras dos especies de monos, posiblemente porque carecen de pulgares oponibles. “Parece que, en este caso, era más probable que los simios usaran la heurística para seleccionar la mano que contenía la recompensa inicialmente, independientemente del acto gestual realizado por el experimentador”, escriben los autores, una metodología de selección similar utilizada por los córvidos, lo cual hacen. no tener Pulgares arriba en absoluto.

Según los autores, sus hallazgos indican que la cognición, incluida la capacidad de predecir los movimientos de las manos de los demás, está fuertemente influenciada por las capacidades físicas inherentes.

“Cada vez hay más pruebas de que las mismas partes del sistema nervioso que se utilizan cuando realizamos una acción también se activan cuando observamos esa acción realizada por otros”. dijo la coautora Nicola Clayton, psicóloga de la Universidad de Cambridge. “Esta inversión en nuestro sistema neuromotor puede explicar por qué la gota francesa ha sido exitosa para los capuchinos y los monos ardilla, pero no para los monos. Se trata de la encarnación del conocimiento. La forma en que una persona mueve los dedos y los pulgares ayuda a moldear nuestra forma de pensar, y las suposiciones que hacemos sobre el mundo, así como lo que otros podrían ver, recordar y esperar, en función de sus propias expectativas”.

DOI: Biología actual, 2023.10.1016/j.cub.2023.03.023 (sobre los DOI).