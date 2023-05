Mi hija ha sido diagnosticada con demencia – solo tiene 19 años

salud

19 de mayo de 2023 | 20:14

Los síntomas de Gianna Capu inicialmente se descartaron como COVID prolongado, hasta que se debilitó tanto que ni siquiera podía recordar los recuerdos de su infancia.

Cuando Gianna Capo comenzó a experimentar lapsos de memoria y alejamiento de familiares y amigos, su madre pensó que se trataba de COVID persistente, ciertamente no de demencia.

“Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el corazón. Me quedé estupefacta”, dijo la madre de Capo, Rebecca Robertson, de 50 años. SWNS dijo. “Pensé que esto no podía ser cierto, ella solo tiene 19 años. Nunca pensé que podría ser demencia, ni en mis sueños más locos”.

Robertson, de McKinney, Texas, notó que algo andaba mal con su inteligente hija en septiembre de 2020, cuando pasó de ser presidenta de la clase a no poder seguir el ritmo.

Capo tuvo un año difícil. En 2019, ella y su madre estuvieron involucradas en un accidente automovilístico que dejó a Robertson con una conmoción cerebral severa y discos comprimidos en el cuello.

Luego, en junio de 2020, Capo contrajo el coronavirus.





Su madre, Rebecca Robertson, admitió: “Nunca pensé que podría ser demencia, ni en mis mejores sueños”. Rebecca Ancira-Robertson/Swinnes

Meses después, experimentó amnesia y la capacidad de realizar tareas simples, como operar un abrelatas.

Cuando Capu comienza a alejarse de sus amigos, deja de hacer su tarea y comienza a dormir tan pronto como llega a casa, Robertson decide buscar ayuda médica.

“A medida que pasaban las semanas, comenzó a tener más problemas en la escuela. A cualquier pregunta, comenzaba a responder: ‘No recuerdo’”, recuerda un asombrado Robertson. “Si le preguntaban por qué no hizo su deberes, decía que no se acordaba”.

La madre pensó que su hija podría estar sufriendo estrés psicológico debido a la pandemia y le recetaron antidepresivos en junio de 2021.

Kabu también comenzó a ver a un consejero, pero su condición siguió deteriorándose.

“De repente, comencé a recibir llamadas de sus maestros que decían: ‘Ella es una de nuestras superestudiantes'”. [but] Ahora, cuando estás en clase, estás en la-la-land y miras fijamente por la ventana”, recuerda Robertson. “Me volví cada vez más indiferente y apático. Ella dijo: “Me siento tan perdida”.





Robertson admite que siente que su hija se está “escapando” y nadie sabe qué hacer. Rebecca Ancira-Robertson/Swinnes

Robertson dijo que la gravedad de la amnesia de Capu salió a la luz cuando se graduaba de la escuela secundaria. Los otros estudiantes discutieron con entusiasmo sobre su futuro mientras su hija luchaba por mantenerse al día.

“Sus ojos se llenaron de lágrimas”, dijo con tristeza. Ella me preguntó: “¿No debería estar emocionada?” Pero ella no sintió nada”.

Robertson llevó al adolescente a ver a un neurólogo en noviembre de 2022 y, después de realizar una serie de pruebas médicas, los médicos no descubrieron actividad eléctrica en el lóbulo central derecho de Kabu.

Le diagnosticaron demencia.





Capu no puede recordar los recuerdos de la infancia. Rebecca Ancira-Robertson/Swinnes

Ahora, Capo, de 20 años, dijo Robertson, no puede recordar sus recuerdos felices de la infancia.

Ella relató: “Le pregunté cuál fue el momento más feliz de tu vida, y me miró confundida y dijo: ‘No recuerdo'”.

En un momento, durante el declive de Cabo, ella elimina todas las fotos de su infancia en su habitación. Cuando su madre le preguntó por qué, dijo: “No recordaba haberlos tomado”.

Robertson admite que siente que su hija se está “escapando” y que nadie sabe qué hacer.

“Solo rezo para que haya un tratamiento que pueda darme algo de esperanza”, dijo la angustiada madre. “Ya no se ríe. No se levanta de la cama. Cualquier cosa que le preguntes, en cualquier momento del día o de la noche, simplemente dice: ‘No recuerdo'”.





La madre dice que su hija casi no muestra ninguna emoción ahora. Rebecca Ancira-Robertson/Swinnes

Ella continuó: “La parte más triste es que no le molesta a Gianna”. “No hay emoción allí. Nadie. Ella es 100% apática”.

De acuerdo con la Iniciativa de Demencia InfantilLa demencia infantil es el resultado de un daño cerebral progresivo y se ha relacionado con más de 70 trastornos genéticos raros.

No existe una cura, pero las opciones de tratamiento incluyen medicamentos, terapia y servicios nutricionales.





