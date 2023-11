SpaceX lanzará 23 satélites Starlink en la primera de una misión consecutiva este fin de semana

SpaceX lanzó 23 satélites de Internet Starlink desde Florida el sábado (18 de noviembre), la primera de dos misiones Starlink planificadas para este fin de semana.

Un cohete SpaceX Falcon 9 despegó de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida a las 12:05 am EDT (0500 GMT).

La primera etapa del SpaceX Falcon 9 aterriza en el dron, lea solo las instrucciones, en el Océano Atlántico frente a la costa de Florida el sábado 18 de noviembre de 2023. (Crédito de la imagen: SpaceX (a través de X))

La primera etapa del Tche Falcon 9 regresó a la Tierra para un aterrizaje vertical unos 8,5 minutos después del lanzamiento a bordo del barco no tripulado Just Read the Instrucciones, que estaba estacionado en el Océano Atlántico.

Este fue el undécimo lanzamiento y aterrizaje de la primera etapa de este cohete, según SpaceX. Descripción de la tarea.

Mientras tanto, los 23 satélites Starlink de la etapa superior del Falcon 9 se desplegarán en la órbita terrestre baja unos 65,5 minutos después del despegue.

El lanzamiento fue la primera de dos misiones Starlink previstas para este fin de semana. SpaceX también pretende lanzar 22 satélites de banda ancha desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California el domingo (19 de noviembre) a la 1:55 am EDT (0655 GMT; 10:55 pm hora local del 18 de noviembre en California).

