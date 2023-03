29 de marzo de 2023 16:11

Complejo de lanzamiento espacial 40 • Estación espacial de Cabo Cañaveral



una tarea:

Starlink de SpaceX es una constelación de satélites en red que tiene como objetivo brindar servicios de Internet a aquellos que aún no están conectados y brindar Internet confiable y asequible en todo el mundo. La ventana de lanzamiento se abre a las 4:01 p. m. ET y finaliza a las 7:49 p. m. ET.

El propulsor Falcon 9 aterrizará en un barco no tripulado en el Océano Atlántico.

Lanzamiento de la oferta:

Mire el lanzamiento de un cohete SpaceX Falcon 9 que transporta el próximo lote de satélites Starlink desde una de las siguientes ubicaciones: