Prueba Mazda MX-5 Roadster, datos técnicos, opiniones y dimensiones 1.5 Exclusive-Line

¡Feliz Cumpleaños!

35 años después del lanzamiento del antecesor y diez años después del lanzamiento del modelo de última generación, tuvo lugar el ND, el pequeño Spider Mazda MX-5 Se ha actualizado ligeramente en la carrocería compacta y atrevida, en el sistema multimedia y en el equipamiento de los sistemas de seguridad y ayudas a la conducción.

sin cambios Un conjunto de motores: Más 1.5 de 132 CV para el coche de nuestra prueba (que también se puede conseguir por 2.300 euros adicionales en la versión RF, con Techo de chapa Plegable en tres partes en lugar de la parte de tela). Mazda MX-5 También está presente con un motor 2.0 más enérgico (52 CV se sienten más a bajas y medias revoluciones). Si está considerando lo último, la buena noticia es ofrecer una Diferencial autoblocante Menos brusquedad en la transferencia del par motor a la rueda con más agarre sobre asfalto (la gestión del chip de potencia en contraviraje es algo menos exigente); Lo menos bueno es que el coche seguirá en la lista en Italia. No por mucho tiempoporque la compañía no tiene planes de actualizar la unidad de 184 caballos a la normativa Euro 6e, que todos los coches de gasolina recién matriculados deberán cumplir a partir del 1 de septiembre de 2024.

Pequeños cambios en el exterior.

Cambios estéticos realizados por diseñadores. Mazda MX-5 Son diminutos. En el Antes La parrilla cambia ligeramente, incorporando ahora el sensor de radar para las ayudas electrónicas a la conducción (entre otras cosas, estrena el sistema de mantenimiento de carril), y las luces diurnas LED, que siguen formadas por diodos pero ahora están integradas en los faros. en lugar de los faros. Entradas de aire a ambos lados del parachoques. detrásSin embargo, se han cambiado los faros, con un acabado especial en 3D e intermitentes LED.

Ahora tiene una pantalla más grande.

en la cabina Mazda MX-5 (En general se agradece el tipo de coche, siempre que no midas más de 185 cm) La principal novedad es sistema multimedia, que ahora cuenta con una pantalla de 8,8 pulgadas (antes era de 7 pulgadas) e incluye conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay; Sin embargo, sólo en este último caso se puede hacer clic en la pantalla (en cualquier caso, puede navegar entre los diferentes menús utilizando el botón correspondiente rueda En el túnel entre los asientos). Las manecillas redondas del instrumento y los números detrás de ellas también son nuevos y ahora son más fáciles de leer. Volante Tres radios. Este último, aunque agradable y cómodo de sostener, no tiene regulación de profundidad: aquellos que son mucho más altos o más bajos que la media, debido también al limitado rango de altura del asiento, pueden tener problemas para conseguir un verdadero confort.

No muy práctico, pero bien hecho.

Aunque todo rígido, y El plastico Soy Calidad Y bien ensamblado. Sin embargo, los compartimentos de almacenamiento son pocos y pequeños: no hay bolsillos en las puertas ni bandeja en el tablero, y en el hueco debajo del reposabrazos no hay espacio ni siquiera para un pequeño teléfono inteligente; Si no quieres guardarlo todo en los bolsillos, la única solución es abrir la pequeña puerta situada en la pared detrás de los asientos, que da acceso a un compartimento inesperadamente profundo (otras dos puertas, de difícil acceso, se crean en el misma pared detrás de los respaldos). el Caja ella solo tiene habilidad 130 litros Y una forma algo irregular: Para aprovechar el poco espacio disponible, es mejor elegir bolsas blandas.

Él sabe cómo entretenerte.

Una nueva característica, empezando por el modelo de gama media Exclusive Line del coche de nuestra prueba, es Modo de conducción Ese hogar esta llamando ruta DSC: Se trata de una calibración ligeramente más flexible que el ESP, para uso en circuito, como su nombre indica: el control electrónico interviene más tarde y sólo si se da cuenta de que el conductor no reacciona correctamente (contraviraje), lo que produce emoción.Deslizamiento controlado“. Por tanto, las personas más experimentadas pueden optar por desactivar completamente el sistema de control de estabilidad, dependiendo de su sensibilidad de conducción (y de sus reacciones). Sin embargo, incluso pisando a fondo el pedal del acelerador con las ruedas giradas, es difícil provocar una pérdida de estabilidad. control del vehículo Incontrolablemente; lo que hay que tener en cuenta, en todo caso, son los cambios de dirección más rápidos a altas velocidades, donde se encuentra el automóvil, dada la calibración en lugar de liso Desde la suspensión (sorprendentemente eficaz para “digerir” baches y baches), tiende a tambalearse un poco.

Un disco que vale la pena escuchar

Déjalo ser Guía Ser el intercambio Aportan alegría a los deportistas. En cuanto al primero, es por sí solo. Rápido y precisoLos ingenieros de Mazda han proporcionado materiales de menor fricción para la cremallera y diferentes controles electrónicos; El resultado es una conducción ligeramente más suave al “devolver” el volante después de una curva cerrada. El cambio, sin embargo, es una buena confirmación: el Trazo corto Desde el apalancamiento, la precisión de los cambios y el espaciado entre las relaciones, que favorecen una gran marcha, hacen del cambio manual de seis velocidades del Mazda MX-5 uno de los mejores del mercado. y hablando de Placer de conducirGracias al orificio adicional realizado en la caja del filtro de aire, el conducto cerrado por la membrana que conecta el colector de admisión con el habitáculo (presente desde el lanzamiento del MX-5 ND) hace que el rugido sea más atractivo que el del 1.5, que Aunque no es un motor “de carreras”, se conduce con buen brío incluso antes del tramo del cuentarrevoluciones donde da lo mejor de sí, es decir, de 5.000 a más de 7.000 rpm.