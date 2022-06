Posibles sorpresas de la conferencia de Xbox y Bethesda – Nerd4.life

Pase de juegos de Xbox Podría haber un mes muy rico por delante, considerando que además de los juegos ya anunciados en junio de 2022, parece que Posibles sorpresas Puede llegar durante la conferencia. Show de Xbox y Bethesda 12 de junio de 2022.

En las últimas horas hemos visto el anuncio de la primera tanda de juegos en Xbox Game Pass en junio de 2022, que ya ofrece algunos títulos interesantes como Assassin’s Creed Origins and Chorus y For Honor, dos de los cuales también deberían lanzarse cada vez más. colaboraciones entre Ubisoft y el servicio de suscripción de Microsoft, pero eso no es todo.

La publicación oficial en Xbox Wire hace una vaga alusión a monitorear los canales sociales de Xbox en busca de posibles “sorpresas” durante la presentación de Xbox y Bethesda el 12 de junio de 2022, pero esa no es la única evidencia que nos lleva a creer que quizás vengan otros juegos. también en la primera quincena de junio de 2022.

Un elemento que destaca en el anuncio de hoy, de hecho, además de la cantidad limitada de juegos según los estándares a los que estamos acostumbrados a Xbox Game Pass, es el hecho de que los lanzamientos llegan hasta el 7 de junio de 2022.



Xbox Game Pass, juegos disponibles a principios de junio de 2022

El esquema de anuncio de actualización de catálogo estándar generalmente requiere que la primera entrega se realice al menos durante las dos primeras semanas del mes, lo que nos lleva a considerarotra ola Se espera que los juegos se anuncien en la noche del 12 de junio y luego se agreguen a la segunda mitad del mes.

Ya en otros casos anteriores similares, en consonancia con los grandes eventos de junio de Microsoft, hemos visto la introducción de diferentes juegos anunciados en vivo dentro de espectáculo nocturno, con el ejemplo más interesante visto en el momento de la adquisición de Bethesda, con la inclusión general de una gran cantidad de juegos por parte de la etiqueta respectiva. Así que estemos atentos a Xbox & Bethesda Show el 12 de junio de 2022 para descubrir qué sorpresas vendrán en Xbox Game Pass.