Ni no Kuni: Across Worlds, reseña

De cualquier manera, la espera ha terminado aquí. Ni no Kuni: Una revisión a través de los mundos .

El debut occidental de Ni no Kuni: Cross Worlds nos vuelve a poner en contacto con una generación de juegos móviles que tienen un valor de producción sin precedentes para este mercado, a menudo diseñados para aterrizar simultáneamente en PC y consolas, como sucedió recientemente con Genshin Impact.

Ni no Kuni: Across Realms, nuestro personaje se conecta con Soul Divers

El mundo mágico de Ni no Kuni ha sido contado muchas veces por Level-5, incluso en formatos distintos a los videojuegos. Siempre sucede que los héroes Fecha De repente, se encuentran arrojados a este lugar misterioso, lidiando con amenazas a las que se enfrentan y personas necesitadas, y Cross Worlds desde este punto de vista no es una excepción.

Sin embargo, el comienzo cambia, con un medio narrativo quizás no tan original, pero sí efectivo: una multinacional ha sabido conectar nuestro mundo con el universo de Ni no Kuni, dándole a la vida una especie de juego de realidad virtual para que la gente lo use. Pero cuando nos conectamos con Soul Divers, sucede algo inesperado.



Estilo Ni no Kuni: Cross Worlds

De hecho, nuestros egos cambiantes parecen ser una especie de híbrido, una criatura que en realidad pertenece a dos mundos al mismo tiempo, y por eso mismo tiene el poder de cambiar las cosas. Se encuentra presenciando un feroz enfrentamiento entre un misterioso atacante y la Reina de Sia. reino desconocidoel protagonista recibe el regalo del superpoder antes de ser llevado de Cluu.

Este último representa un poco de mantra de aventura: Funny Man Vuela y habla cerdo que no dejará de dar vida a cada situación y cada diálogo (por cierto: el juego está completamente doblado en inglés o japonés, con subtítulos en italiano), nos acompaña en la tarea de reconstruir un reino sin nombre después de pedir ayuda del entorno, empezando por eustaria.