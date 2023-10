¿Primero los coches eléctricos y luego el resto? No me parece razonable

El enfoque de la descarbonización es erróneo: antes de que se puedan considerar los coches eléctricos, se debe eliminar el uso de combustibles fósiles en centrales eléctricas, hogares y empresas. Massimo así lo cree y nos hace dos preguntas. Envíe sus preguntas a [email protected].

“sSabiendo que soy electricista desde hace mucho tiempo (tengo 65 años y me gradué en 1977) y estoy familiarizado con los cálculos eléctricos y no tengo nada en contra.Coche eléctrico Por sí solo, mientras no lo considero Mínimo, en el estado actual de su desarrollo desde el punto de vista técnico y de costes, Posible alternativa al coche “térmico”. Me gustaría hacerte dos preguntas:

¿Por qué se identifica como “cero emisiones”? Es falso

1) ¿Por qué os llamáis Sociedad A? ¿Cero emisiones? Actualmente, el 67% de la producción eléctrica italiana procede de centrales térmicas con una eficiencia cercana al 40%, a las que hay que restar aproximadamente un 7% de las pérdidas de transmisión y otros 2 o 3 puntos porcentuales entre distribución y recarga, lo que nos lleva a la conclusión final. eficiencia Para motor de combustión interna. ¿Cómo se prueban las cero emisiones? ¿No emites nada porque los demás te emiten?

2) Dado que estamos intentando, con razón, avanzar hacia la neutralidad de carbono y cero emisiones, y dado que de los 330.000 GWh de electricidad que Italia absorberá en 2022, al menos 220.000 GWh procederán de fuentes fósiles, ¿cómo podemos esperar recibir ayuda? de los coches eléctricos para 2035? No creo verlos ahí Planea ser neutral en carbono produciendo el 100% de electricidad en 2035.

Estás enojado con los autos térmicos e ignoras al resto.

A todo esto, ¿qué decir de los al menos 600.000 gigavatios-hora de calor que producen nuestros hogares para calefacción y agua caliente sanitaria, a los que hay que añadir la calefacción de fábricas, hospitales, escuelas, organismos públicos, estaciones de ferrocarril y supermercados? ?

La pregunta surge espontáneamente, considerando que si convirtiéramos el 100% de los autos térmicos que hoy circulan en autos eléctricos, eliminaríamos aproximadamente 300 mil gigavatios-hora térmicos de emisiones y necesitaríamos al menos 120 mil gigavatios-hora eléctricos adicionales si no redujo al 100% la energía de producción de electricidad térmica y sumó 120 mil gigavatios hora de nueva electricidad ¿Dónde estará el éxito de la operación? ¿Coche eléctrico?

Considerando que el peor lugar para colocar baterías, al menos las que tenemos hoy en día, es el automóvil, vehículo que requiere gran capacidad con poco peso y tiempos de carga súper rápidos, que es lo contrario a como funciona una batería, ¿Por qué quedarse con el coche? ¿Y no con eliminar la producción térmica de electricidad y tratar de eliminar el consumo de combustibles fósiles para calentar hogares, fábricas, escuelas, etc….?

Nos centramos en los 300.000 GWh de energía térmica que necesitan los coches y no vemos que se vayan a eliminar TWh de energía térmica de las centrales térmicas y de calefacción.

Esto no me parece un enfoque razonable.” Massimo Marsaglia

No se trata solo de automóviles en la estrategia ‘cero emisiones netas’ de la UE para 2050

Respuesta- Si lo que escribe es cierto, es decir, nosotros (no nosotros, toda Europa) “simplemente nos quedamos atrapados en el coche”, entonces estaría en lo cierto. Pero esto no es cierto. El Parlamento Europeo lo ha elegido democráticamente Descarbonizar el continente para 2050Esto también sigue los compromisos asumidos por 197 estados miembros de las Naciones Unidas con l“Acuerdo de París”..

Lo hizo aceptando el plan”.Acuerdo verde“Y la aprobación paulatina del paquete de medidas”Apto para 55“Mirando fijamente Metas de la escuela secundaria para 2035 (Reducir las emisiones en un 55%) y las herramientas para lograrlo. Entre ellas ya está frenar la venta de coches de gasolina y diésel, pero hay medidas Igualmente estricto En cuanto a las emisiones Edificios residencialesyo‘industriael seguidor Servicios Y deagricultura.

Pero el coche es la oveja negra de la descarbonización

Hay que tener en cuenta que todos estos sectores ya han introducido medidas de eficiencia, reduciendo sus emisiones entre un 20% y un 25% desde 1990 hasta la actualidad. Sólo transporte Y sigue incrementándolos.

A nivel de generación, existe el compromiso de cerrar centrales eléctricas a carbón, reducir las centrales de gas natural y desarrollar la generación a partir de ellas. Fuentes renovables hasta 60-70% De la condición. Así, cada año, un coche eléctrico comprado hoy emitirá menos, y para 2035 estas emisiones se reducirán a la mitad.

a Se necesitarán otros 15 o 20 años para renovar completamente el parque automovilístico europeo; Mientras tanto, la producción y venta de nuevos coches de gasolina y diésel continuará hasta el 31 de diciembre de 2034. Esto explica por quéUna estrategia La capacidad de alcanzar cero emisiones en 2050 pasa por un cese temprano de la matriculación de nuevos coches de combustión.

Ojo, hay algo que revisar en tus cuentas.

No entraremos en el fondo de sus declaraciones sobreEficiencia de tracción eléctrica Frente al calor que estudios científicos de indiscutible nivel han desmentido innumerables veces. De hecho, la eficiencia energética de un coche eléctrico es Tres veces mayor En comparación con el calor y Emisiones totales A lo largo de toda su vida Casi la mitad. Aquí están las referencias. Para algunos documentos científicos.

pero eres tu mismo el se contradice, donde escribía que los hipotéticos 300.000 GWh de energía producida por los coches térmicos corresponderían a los 120.000 GWh consumidos por una hipotética flota de coches 100% eléctricos. De esta forma el consumo de energía se reduce 2,5 veces.

el Consumo total de electricidad en 2022 Fueron 295 TWh. Se cubrió una producción de 283,9 TWh La energía térmica supone el 63,9% y el 36,1% restante procede de fuentes renovables. En los primeros meses de 2023, el consumo siguió cayendo (150 TWh -5,3% respecto al mismo periodo de 2022) y la cobertura de El porcentaje de fuentes renovables aumentó hasta el 44,3% (fuente terna).

