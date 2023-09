¿Tienes este Lego? Es muy raro: vale una suma aterradora.

Los ladrillos Lego se han convertido en un verdadero negocio, pero hay una pieza muy rara de valor sorprendente: veamos juntos de qué se trata.

Es cada vez más popular en el mercado del juego, es decir, es muy popular. Rompecabezas Roban el corazón de adultos y niños. Desde personajes de dibujos animados hasta cosas que guardamos en casa y grandes antigüedades, realmente hay algo para todos los gustos.

Pero lo más sorprendente es su precio. Su coste no es nada barato, pero quizás nadie sepa que, con el tiempo, ha adquirido un valor asombroso. Según un estudio de 2015, publicado por El Telégrafo diarioDesde el año 2000 hasta la actualidad, LEGO ha experimentado un aumento en su valor medio. 12%. Esto ha sucedido año tras año, superando incluso el valor del oro e incluso el de la bolsa.

Sin embargo, en particular, hay algunas piezas de Lego que valen más que otras y han aumentado su valor con el tiempo, en más de un 800%. Estamos hablando acerca de Números estratosféricosEs ridículo para quienes no les apasiona el sector y no entienden el potencial de este producto. Veamos juntos qué Lego vuelve loco a todos y cuál ahora es muy raro y muy caro.

Cómo hacer de tu Lego una pieza de colección

Antes de descubrir qué es este juguete de Lego que parece valer tanto dinero, debemos entender cómo hacer para convertir nuestras piezas de Lego en una pieza de colección. Él es quien nos da algunos consejos. Ed MakurowskiEs uno de los fundadores del sitio que analiza los precios de los juegos de Lego en todo el mundo. Uno de los consejos más importantes es conservar LEGO en su embalaje original.

Si quieres, también puedes montarlo, pero luego tendrás que guardarlo en alguna caja expositora, utilizando la caja original como fondo. Recuerde conservar todas las piezas e instrucciones y guardar la caja en posición vertical. Hoy en día comprar un set de Lego equivale a fabricar un juguete inversión. Así lo demuestra el valor de este grupo, que sorprendió a todos.

rey de lego

Con diferencia, el set de Lego con mayor valor es el set de Lego. El coleccionista definitivo del Halcón Milenario. Este es un grupo de 5.195 piezas, salió al mercado en 2007. En aquel momento, una vez en el mercado, costaba 342,49 euros; Hasta ahora su valor ha llegado a i 2712euros.

Si bien este es el conjunto que ha alcanzado cifras estratosféricas en este momento, también hay otros conjuntos que han visto dispararse su valor, desde la fecha de lanzamiento hasta hace poco. Rincón de cafetería el conde ha llegado 2096€ (precio a partir de 89,99 euros); Taj Mahaldesde 199,99€, cuesta hoy 1.848€; Estrella de la Muerte IIdesde 249,99€, merece la pena 1.524€mientras Destructor Estelar Imperial Es válido por ahora. 1.467€frente al precio de salida de 249,99 euros.