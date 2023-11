Un nuevo mes y nuevas predicciones para todos los signos del zodíaco, de Branco y Paolo Focs: los dos principales astrólogos que trabajan desde hace años en Italia y son muy seguidos y forman una auténtica doble personalidad ligada al zodíaco. Ambos ya han hecho una lista de predicciones relacionadas con los 12 signos del zodíaco.

Horóscopos para hoy, 1 de noviembre, Branko: Predicciones para todos los signos del zodíaco

Aries – Excelente potencial en el ámbito laboral. El contexto personal tendrá que imponerse peor a estos últimos.

Tauro: el trabajo le dará una buena satisfacción, pero cambiar de planes puede traerle una dosis de estrés adicional. Por eso sería una buena idea “prepararse psicológicamente”.

Géminis – Previsiones nubosas para Géminis, el primer día del mes no fue excelente, todo indica condiciones mucho mejores.

Cáncer – Es hora de cambiar tu actitud hacia aquellos que se han portado bien contigo. El cáncer a veces parece “arrogante” y es hora de solucionarlo.

Leo – Todavía es pronto para empezar a hacer planes profundos para el mes en cuestión, y sería mejor arreglar algunas pequeñas discrepancias que se produjeron recientemente.

Virgo es su etapa nostálgica, condicionada por el deseo de imponer sus propias ideas sin fundamento. Podrá hacerlo, pero seguramente encontrará “críticos”.

Libra – Buen estado de amor, resultado de un espíritu presente más generoso que de costumbre. Es mejor confiar en personas que ya conoces, no es el momento de hacer nuevas amistades.

Escorpio – La impresión de hoy será toda o casi toda, por lo que Escorpio tendrá que “trabajar mucho” en cómo actúa y no en lo que realmente decide hacer.

Sagitario – El estado psicológico a principios de mes no es tan bueno. El socio podrá seguir adelante con su trabajo, pero no podrá culpar a nadie.

Capricornio – Quizás sea hora de cambiar el plan de negocios que tienes parcialmente organizado. Sin embargo, muchos elementos podrían mejorarse.

Acuario – Pasa por una fase en la que uno siente un orgullo excesivo por su personalidad, pero el efecto en los demás será volátil. ¿Por qué actúa así?

Piscis – Definitivamente una etapa prolífica en muchos ámbitos, la más importante de las cuales es la etapa de la amistad gracias a Júpiter, que lo convertirá en el compañero ideal. Mejor aprovecha este momento al máximo.

Tu horóscopo de hoy, 1 de noviembre, Paulo Fox: Predicciones para todos los signos del zodíaco

Aries – Pocas personas notan el agotamiento psicológico que afecta a Aries durante este período. Largas pausas en el trabajo, y quizás no sólo eso, son lo que caracterizará su obra.

Tauro – Tendrá que preocuparse por los detalles, porque sus intenciones, vayan hacia donde se dirijan, serán verdaderamente excelentes. Sólo tenga cuidado de parecer diferente de lo que son.

Géminis: expectativas positivas en el lugar de trabajo, aunque el trabajo de Géminis no necesariamente agrada a todos. Tenga cuidado con los que no están de acuerdo, será imposible convencerlos.

Cáncer: la capacidad mental de Cáncer es muy buena y puede actuar como un pararrayos en diversas circunstancias estresantes. Podrá encargarse de algunos trámites, pero no exagerar.

Leo – No hay duda de que Mercurio prefiere la comunicación y Leo no tendrá problemas para hablar largo y tendido, incluso sobre temas profundos. Solo tenga cuidado de no exponerse a cosas que él no sabe.

Virgo – Su actitud es un poco agresiva, casi desdeñosa, aunque las situaciones que enfrentará no serán tan difíciles, al contrario. La organización es imprescindible.

Libra: actitud algo dura e intolerante hacia los demás, como si esperara una reacción agresiva pero no llegará. Lo mejor es proceder con suavidad.

Escorpio – Necesita renovación pero también comprensión, pero Escorpio tendrá que ganarse la oportunidad de adquirir estas sensaciones. Socialmente la situación será así.

Sagitario – Necesita compañía, pero la compañía “adecuada”. A menudo, Sagitario prefiere estar con personas incompatibles que estar solo. Al contrario, el aislamiento es mejor en estos momentos.

Capricornio – Un día marcado por constantes fluctuaciones emocionales, y es difícil encontrar un punto de equilibrio. Lo mejor sería concentrarse en el área de su día en la que hace mejor.

Acuario – Es poco probable que Acuario interprete el día en cuestión de forma completamente positiva: esto es bastante normal, teniendo en cuenta la semana.

Piscis – Hay tan pocas preocupaciones en el horizonte que Piscis haría bien en encontrar algo que hacer. En general, fue un día aburrido pero relajante.