Serena Bortone, hay algo muy famoso en su vida y tenía que admitirlo: se conocen desde la infancia.

Serena Bortone es muy reservada sobre su vida privada, pero ahora lo ha anunciado, hay una persona muy famosa en su vida y lo conoce desde pequeña. Si antes se sentía culpable por salir con él, ahora ya no lo ocultaba.

Estamos hablando de la conocida periodista y presentadora de Rai TV, muy apreciada por sus fans. Serena BortoniCuya amistad, transparencia y verdad son los puntos principales en los que siempre se centra su trabajo. primero con Hoy es otro día Ahora, un poco más lento con Lo que sucederáLa presentadora, como siempre, sabe lo que hace.

Si, siempre lo es me sentí libre A decir lo que piensa, tanto en su trabajo como en su vida privada, y por eso admitió sin pelos en la lengua que hay una persona muy famosa en su vida, ya no lo esconde y lo declara sin pudor. Esto es de lo que estamos hablando.

La famosísima Serena Bortoni

Serena Bortoni admitió descaradamente en una entrevista reciente Corriere della Sera, contó un poco de todo sobre su trabajo y vida privada. Sobre decir adios Hoy es otro día Y cuando te mudas a Lo que sucederáexpuesto: “Las decisiones de las empresas son impulsadas por quienes las hacen, no por mí, que soy un soldado y las respeto… Estamos actuando en un lugar difícil y las señales son alentadoras…”

Luego habló, entre otras cosas, de su vida privada: “He tenido dos grandes amores, sin duda. He tenido dos parejas y ahora estoy soltera y tengo una gran familia de amigos. Siempre estoy rodeada de cariño. No sé lo que es la soledad. ..”acerca de casamiento En lugar de eso dijo: “Ese no era mi objetivo y no sucedió, pero un matrimonio burgués emprendido por el bien de la estabilidad me asfixia de sólo pensarlo…”

Serena ya no se sentía culpable

En la misma entrevista que me dieron Corriere della Sera, Serena Bortoni Ella reveló su pasión por él, ya que es el acompañamiento más delicioso y solicitado que existe, el cual se compone de platos deliciosos. papas fritas. La periodista admitió que lo tomaba desde pequeña, pero algo cambió entre ayer y hoy. En respuesta a la pregunta del periodista sobre qué es AInfancia felizexpuesto: “Viajar, patatas fritas en el sentido de aceptación física, caminar sin rumbo… El deseo de perfección que tenía antes de descubrir que la perfección no existía es real. Siempre comía papas fritas, solo que antes me sentía culpable y hoy no…”

Finalmente, respecto a la novela que escribió, Cerca de ti tan dulceAnunció en la presentación: “Una historia de los años 80 dedicada a todos aquellos que no encuentran su lugar en el mundo.”. Y de ahí surgió exactamente esta historia. mensajero nocturno Él le pregunta: “En la novela ella dice: ‘Ahora por fin puedo ser adulta'”. ¿qué significa eso?”, La respuesta de Serena debería ser A. Mantra de vida Para todo el mundo: “Amarte a ti mismo lo suficiente como para amar incluso las partes de ti mismo que no te gustan”. Al final, el secreto está en quererte a ti mismo, aceptarte tal y como eres y comer unas patatas fritas de vez en cuando, con todo el respeto al colesterol.