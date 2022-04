Porque Colombia puede ser la “bomba de relojería” a las puertas de Estados Unidos

con promesa gustavo pedroParte de la Alianza de Fuerzas Progresistas de Colombia Pacto HistóricoEstá prevista la primera vuelta de las elecciones parlamentarias y la renovación de las primarias de la coalición y la coalición 29 de mayo. Pedro dominó la escena, defendiendo la mayor cantidad de senadores (16) y diputados (25) de izquierda en la historia de Colombia. Esta cifra representa el hundimiento de las áreas de centro y centroderecha, en línea con la política exterior de Washington En Latinoamérica, se caracteriza por la hostilidad contra Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela y pasa por diferencias con Argentina, Brasil y México. Éxito potencial para Pedro Pacto Histórico De hecho, un Bomba de tiempo Para Estados Unidos, el sutil equilibrio político, económico y empresarial de la región y la presión Nicolás MaduroLas intervenciones en la frontera regional entre Venezuela y Colombia comienzan en varias etapas y modalidades, y pesanOrganización de los Estados Americanos (Oyá).

En el lado opuesto, en el contexto de una polarización significativa, el candidato de derecha, Federico Gutiérrez, Alias Imagen, ex alcalde de Medellín. Este último debe resolver la incógnita del soporte. Centro EsperanzaMuy debilitado en las encuestas, y Centro Democracia, El partido del expresidente Álvaro Uribe, pasó a la Quinta Organización en el Senado luego de que retirara a su figura clave de la contienda. Figo representa una alternativa definitiva a los conservadores, pero espera poder planear una maniobra, ganando votos complejos en lenguaje y práctica.europismo Y, al mismo tiempo, evita el contacto con él. Uribe de hecho ha determinado todas las elecciones primer ministro Por primera vez en veinte años, desde el estreno, será un escollo, salvo el segundo mandato de Juan Manuel Santos. Entre otras cosas, la victoria de la izquierda significa la capacidad de movilización, gracias a la simpatía expresada por Pedro Dull. Partido Liberal En presencia del expresidente César Gaviria y el pueblo Presidente activista ambiental afrocolombiana Francia MárquezGoldman es la ganadora del Premio Ambiental, el Premio Nobel de Medio Ambiente y una de las 100 mujeres de inspiración en el mundo según la BBC.

Dificultades para Fico

Los temas clásicos de la derecha que se basan en la seguridad, el orden, la oportunidad y el amor a la patria pueden no ser suficientes para el Alguacil de Medellín. Sobre todo, las almas divergentes del conservadurismo deben reconciliarse y las almas de un centro deslizante deben reacomodarse a su favor. La medida tiene cierto grado de contradicción que podría jugar en contra de su credibilidad. Al contrario de lo que sucedió en 2018, la posibilidad de un gobierno de izquierda no se consideró una amenaza de la Guerra Fría y la mayoría de los votantes no vieron al enemigo como la administración Biden en Venezuela, Rusia o China. La labor de tejido de los progresistas latinoamericanos -Alberto Fernández por Argentina y Andrés Manuel López Obrador por México- fundada recientemente por Gabriel Borick en Chile y el esperado regreso de Luis Inácio Lula da Silva a Brasil. Petro está impulsando la reestructuración que se espera dentro de la infraestructura institucional política y la cooperación regional, con la OEA al frente, promoviendo así sus intereses nacionales en los Estados Unidos, por ejemplo, piloteando la publicación de Evo Morales durante el período político. Apoyo a la crisis y gestión de 2019, definida por muchos como la líder del golpe, Jeanine Annes.

¿Quién es Gustavo Pedro?

Pedro, senador y exalcalde BogotáPolítico desde hace mucho tiempo: crítico Estado actual En un país tradicionalmente gobernado por conservadores. Construyó su reputación en audaces campañas contra la corrupción. sub-política, o más bien la densa estructura de relaciones de intercambio entre los paramilitares y la clase dominante. En el pasado perteneció M-19, La guerrilla urbana de los círculos intelectuales progresistas, ya no formaba parte de la insurgencia armada, sino que luego se transformó en partido. Junto con los cientos de familias marginadas que crearon asentamientos informales, vinculó su contribución a las actividades sociales propuestas para distribuir plantaciones baldías a campesinos pobres sin tierra. La derecha lo asocia con eso. Gastrokavismo; Los izquierdistas ven un cambio en su interior. europismo Y derivados, apoyados por Washington. De sus estadísticas Registro: 5,7 millones de votos para la coalición, 4,5 millones de preferencias individuales, el máximo total de votos de una primaria, el 90 por ciento del total. Además, se ha mejorado Actuación Con un personal, 1,2 millones de votos, perdió al final de la carrera contra el presidente saliente. evan pato, incapaz de dar voz y responder a las necesidades de los excluidos del desarrollo económico. Después de todo, el huracán Petro acabó con los intentos de crear un consenso atado por los medios de comunicación, las redes de apoyo empapadas de petróleo y el estigma electoral que no dieron los resultados esperados en esta vuelta.

Oportunidades futuras

Con más del doble de votos que Figo y seis veces el centro, ningún candidato de izquierda se ha encontrado en una posición tan favorable en la Colombia moderna. Aunque este es el mejor Oportunidad ir a pedro Palacio de Nariño, Para el período 2022-26, para apostar en la primera ronda. La segunda, prevista para el 19 de junio, es una ruta arriesgada. La mayoría absoluta, obtenida solo por Uribe en 2002 y 2006, exige una ampliación de contrato que pondría a prueba su labor como político. La aritmética para lograr este objetivo es difícil, y sumar 5 millones es una pregunta. Partido Liberal Y esto bardido verde No aseguran. Pedro atrae seguidores y opositores con el mismo vigor, como lo hace a menudo con personas atractivas. El peligro es que los derechistas lleguen unidos a una segunda vuelta en el referéndum contra el protocolo. Se podría considerar que estos acuerdos cooperan con Pedro y Figo según los términos de los acuerdos de izquierda presentados por Márquez. -La burguesía y el feminismo, símbolo de la cultura popular y expresión de las minorías, provenientes del mundo rural, causa del narcotráfico, del conflicto armado y de la explotación fósil de las multinacionales, de la deforestación y contaminación de los cuerpos de agua.

Él Estados Unidos Son el primer socio comercial y financiero de Colombia con importantes inversiones en la industria extractiva y el sector manufacturero; Colombia es el tercer mayor aliado en América Latina, con transacciones de bienes mutuos por valor de $ 29 billones en la fase previa a la epidemia. En las últimas décadas, el país ha estado viviendo en un estado de seguridad política y económica, con Washington dominando los asuntos internos. Documentos hechos públicos por WikiLeaksMuestra esa Búnkeres La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá sirvió como un lugar alternativo y paralelo para el gobierno, con poder de decisión sobre asuntos clave, incluidos los nombramientos políticos, administrativos y militares. Sin embargo, hoy Colombia no puede compararse con el pasado e intervención, presentación de consentimiento Élite Y la naturalización progresiva de la intervención estadounidense puede no ser coherente con el nuevo orden que emerge en el horizonte. El país enfrenta una campaña de dos meses en función de su destino, que tendrá un impacto en el futuro de América Latina con la perspectiva de relaciones internacionales equilibradas y plurales.