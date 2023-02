WTA Monterrey 2023 lidera a Caroline García. Giorgi, Bronzetti y Cosciaretto en el barrio de Mertens – OA Sport

México vuelve a ser el centro del tenis femenino internacional. Tras el partido en Mérida, los partidos también empiezan mañana Monterrey, Alcanza la edición número 15 y conoce a Canadian Lela Annie Fernandez fue la reciente ganadora tanto en 2021 como en 2022, pero no defenderá su título este año.

El primer puesto de la competencia, Carolina García, Hizo un regreso inmediato a la acción después de su decepción en la primera ronda contra Madison Keys en Dubai. Para el actual número 5, un choque sobre el papel con el esloveno Gaia Juan sin demasiados problemas.

Por otro lado lo María Bouskova Tenista más nombrado No es un momento muy feliz para el número 25 del mundo que solo ha ganado dos torneos oficiales este 2023 en Hobart y Dubai. El primer acercamiento es con Ana Carolina Schmidtlova, Tiene dos precedentes a su favor, el primero en estas canchas, siempre en primera vuelta (finalmente 6-4 6-1).

Para los aficionados italianos, atención al segundo cuarto del marcador donde se encuentran Camila Giorgi, Elisabetta Cosciaretto y Lucia Bronzetti con Elise Mertens. Para los marchantes, habrá una eliminatoria en la final de Mérida, cuando ‘Gosia’ se enfrente esta noche al rival de Giorgi. rebeca peterson. Para Bronzetti, sin embargo, es un juego accesible. Tatiana MaríaPor un posible derbi con Cocciaretto en octavos.

WTA MONTERREY 2023, Cuadro Principal

C. García v. K. Juan

N. Parrizas Díaz vs. X. Wang

Q contra Xin. Wang

C. Osorio contra M. Alguacil

mi. Mertens contra D. Schneider

K contra C. Jorge

l Broncetti contra D. María

r Peterson contra MI. Gociaretto

k Siniakova contra K

Q contra Y Buenaventura

mi. Navarro contra L. Genegene

K contra D Vegik

L. Zhu contra A. Bondar

F. Contreras Gómez v. R. Marino

K contra j Nímer

AK Smitlova contra M. Bouskova

Foto: Lapresse

