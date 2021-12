Cómo se desarrolló la vacuna probada por Kovit, Novavox, EMA y cuál es la diferencia entre Pfizer y Moderna

Se espera la aprobación de la cuarta vacuna, fabricada en Estados Unidos, en las próximas semanas. Composición creada por Novavox – sujeto a revisión continua por parte de la Agencia Europea de Productos Farmacéuticos – basado en una tecnología diferente a la previamente aprobada en la UE. Desarrollado usando la vacuna Proteínas recombinantesI: contiene un Pico de proteína Tecnología de nanopartículas restauradoras y prefabricación completa realizada a partir de un subproducto. “La proteína refinada está codificada por la secuencia genética de la proteína pico (S) de la Ensenada 2 del SARS. Y se produce en células de insectos. No puede ser formado ni duplicado por Kovit, que es estable a 2 ° C y 8 ​​° C y se envía en forma líquida lista para usar para permitir la distribución utilizando los canales de la cadena de suministro de vacunas existentes. Está aprobado para uso de emergencia solo en Indonesia .

El estudio Novavax involucró a 30.000 personas mayores de 18 años. Estados Unidos Y dentro México. Dos tercios recibieron dos dosis de la vacuna a intervalos de tres semanas y el resto recibió inyecciones de placebo. Se detectaron 77 casos de Covit-19: 14 personas en el grupo vacunado y voluntarios. Nadie en el grupo de inmunización tuvo una enfermedad leve o grave en comparación con los 14 del grupo de placebo. Los efectos secundarios, como el dolor en el lugar de la inyección, suelen ser leves. La compañía dijo que no hubo informes de coágulos sanguíneos anormales o problemas cardíacos. Novak Vox anunció los hallazgos en un comunicado de prensa y planea publicarlo en una revista médica, donde será revisado por expertos independientes. La empresa con sede en Maryland ha publicado previamente los resultados de pequeños estudios Gran Bretaña y Sudáfrica.

Las vacunas de ARN mensajero como Pfizer y Moderna se desarrollaron con una nueva técnica, pero esto se logró después de al menos 20 años de investigación. Como explica Bambino Gesù en la hoja informativa sobre vacunas hospitalarias, el ADN sobrevive durante días o semanas a temperatura ambiente y en algunos fósiles se conserva durante miles de años, siendo el ARN una molécula intermedia y frágil. Se descompone muy fácilmente solo durante su función específica en la célula.. Por esta razón, las vacunas de ARN mensajero deben almacenarse a una temperatura inferior a 80 grados Celsius. Dentro de la vacuna, el ARNm está protegido y adherido a esferas hechas de liposomas, similares a las que se encuentran en nuestras células. Una vez inyectados en nuestro cuerpo, los liposomas liberan ARNm, que contiene la información necesaria para producir la proteína de pico del virus. Esta proteína se usa comúnmente como una especie de anzuelo por el virus., Se adhieren a las células de nuestro tracto respiratorio, entran en ellas y se multiplica la enfermedad. Todas nuestras células tienen pequeñas fábricas, ribosomas que traducen la información del ARNm en proteínas. El ARNm que se encuentra en la vacuna, una vez que ingresa a las células, es leído por los ribosomas, que producen varias copias de la proteína pico del SARS-CoV-2. Una vez que nuestras células producen la proteína pico, sale de la célula. Será reconocido como extraño por el sistema inmunológico. Lo importante es que la proteína de pico solo activa la respuesta inmune, pero no puede causar enfermedad porque representa solo una pequeña parte del virus.