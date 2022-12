¿Por qué los virus del resfriado y la gripe son más comunes en el invierno?

Nota del editor: Inspírate con nuestro resumen semanal de cómo vivir bien y con sencillez. Suscríbete a CNN vida pero mejor La newsletter de información y herramientas pensadas para mejorar tu bienestar.





Hay escalofríos en el aire, y todos saben lo que eso significa: es hora de la temporada de resfriados y gripe, cuando todos los que conocen de repente parecen estar estornudando, lloriqueando o algo peor. Es como si los molestos gérmenes del resfriado y la gripe inundaran con la primera ola del clima invernal.

Sin embargo, las esporas se encuentran durante todo el año; solo piense en el resfriado del verano pasado. Entonces, ¿por qué la gente tiene más resfriados, gripe y ahora Covid-19 cuando hace frío afuera?

En lo que los investigadores llaman un avance científico, los científicos detrás de un nuevo estudio pueden haber encontrado la razón biológica por la que tenemos más enfermedades respiratorias en el invierno. Resulta que el aire frío en sí mismo es perjudicial para la respuesta inmunitaria que se produce en la nariz.

“Esta es la primera vez que tenemos una explicación biológica molecular con respecto a un factor de nuestra respuesta inmunitaria innata que parece estar limitada por las bajas temperaturas”, dijo la rinocientífica Dra. Zara Patel, profesora asociada de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en la Universidad de Stanford. Facultad de Medicina de la Universidad de California. Ella no participó en el nuevo estudio.

De hecho, bajar la temperatura dentro de la nariz en no más de 9 grados Fahrenheit (5 grados Celsius) mata casi el 50 por ciento de los miles de millones de células que combaten virus y bacterias en las fosas nasales, según el estudio publicado el martes en Revista de Alergia e Inmunología Clínica.

“El aire frío se asocia con un aumento de las infecciones virales porque ha perdido la mitad de su inmunidad solo por esa ligera caída de la temperatura”, dijo el rinólogo Benjamin Bleier, MD, director de Otorrinolaringología en Oftalmología de Massachusetts y profesor asociado en la Escuela de Medicina de Harvard. Escuela en Boston.

“Es importante recordar que estos son estudios in vitro, lo que significa que aunque se usa tejido humano en el laboratorio para estudiar esta respuesta inmune, no es un estudio que se haga dentro de la nariz de alguien”, dijo Patel en un correo electrónico. “Los resultados de los estudios in vitro a menudo se confirman in vivo, pero no siempre”.

Para comprender por qué sucede esto, Blair, su equipo y los coautores Mansur Amiji quien dirige el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Northeastern en Boston, realizó un viaje de investigación científica para detectives.

Un virus respiratorio o bacteria invade la nariz, que es el principal punto de entrada al cuerpo. Inmediatamente, descubrió el equipo, la parte frontal de la nariz detecta gérmenes, antes de que la parte posterior de la nariz detecte un intruso.

En este punto, las células que recubren la nariz inmediatamente comienzan a crear miles de millones de copias simples de sí mismas llamadas vesículas extracelulares o EV.

“Los vehículos eléctricos no pueden dividirse como las células, pero son como pequeñas mini versiones de células diseñadas específicamente para matar estos virus”, dijo Bleier. “Los EV actúan como señuelos, así que ahora, cuando respiras un virus, el virus se adhiere a estos señuelos en lugar de adherirse a las células”.

Luego, los “Mini Me” son expulsados ​​por las células de la mucosidad nasal (sí, mucosidad), donde se detienen Los gérmenes invaden antes de que puedan llegar a sus destinos y reproducirse.

“Esta es una de las partes del sistema inmunitario, si no la única, que sale del cuerpo para combatir las bacterias y los virus antes de que entren en el cuerpo”, dijo Bleier.

Una vez que se establecen y se dispersan en las secreciones nasales, dijo Bleier, miles de millones de vehículos eléctricos comienzan a llenarse de gérmenes que se ahogan.

“Es como si patearas un nido de avispas, ¿qué sucede? Es posible que veas algunas avispas volando, pero cuando las pateas, todas salen volando del nido para atacar antes de que el animal pueda entrar en el nido”. “Así es como el cuerpo elimina estos virus inhalados para que, en primer lugar, nunca puedan ingresar a la célula”.

El estudio encontró que cuando se atacó la nariz, aumentó la producción de sacos extracelulares en un 160%. Hubo diferencias adicionales: los vehículos eléctricos tienen muchos más receptores en su superficie que las células originales, lo que aumenta la capacidad de los miles de millones de sacos extracelulares de la nariz para detener los virus.

“Imagina que los receptores son pequeños brazos pegajosos que intentan atrapar partículas virales mientras las inhalas”, dijo Bleier. “Y descubrimos que cada vesícula tiene hasta 20 veces más receptores en la superficie, lo que las hace muy pegajosas”.

Las células del cuerpo también contienen un asesino viral llamado micro ARN, que ataca a los gérmenes invasores. El estudio encontró que los vehículos eléctricos en la nariz contienen 13 veces la secuencia exacta de ARN en comparación con las células normales.

Así que Nose entra en batalla armado con algunos superpoderes adicionales. Pero, ¿qué sucede con esos beneficios cuando llega el clima frío?

Para averiguarlo, Bleier y su equipo expusieron a cuatro participantes del estudio a 15 minutos de temperaturas de 40 grados Fahrenheit (4,4 grados Celsius) y luego midieron las condiciones dentro de sus cavidades nasales.

“Lo que encontramos es que cuando estás expuesto al aire frío, la temperatura de tu nariz puede bajar hasta 9 grados Fahrenheit. Eso es básicamente suficiente para eliminar los tres beneficios inmunológicos que tiene la nariz.

De hecho, ese poco de frío en la punta de la nariz fue suficiente para eliminar aproximadamente el 42 por ciento de las vesículas extracelulares, dijo Bleier.

“Del mismo modo, tiene aproximadamente la mitad de la cantidad de microARN asesino dentro de cada vesícula, y puede tener una reducción de hasta un 70 % en la cantidad de receptores en cada vesícula, lo que la hace menos pegajosa”, dijo.

¿Qué hace eso por su capacidad para combatir los resfriados, la gripe y el covid-19? Reduce a la mitad la capacidad del sistema inmunitario para combatir las infecciones respiratorias, dijo Blair.

Resulta que la pandemia nos ha dado exactamente lo que necesitamos para ayudar a combatir el aire frío y mantener alta nuestra inmunidad, dijo Bleier.

“Las máscaras no solo lo protegen de la inhalación directa de virus, sino que también son como usar una chaqueta sobre la nariz”, dijo.

Patel estuvo de acuerdo: “Cuanto más cálido esté para mantener el entorno nasal, mejor podrá funcionar este mecanismo de defensa inmunitario innato. ¡Tal vez otra razón para usar máscaras!”

En el futuro, Blair espera ver el desarrollo de medicamentos nasales tópicos que se basen en esta revelación científica. Dijo que estos nuevos medicamentos “básicamente engañarían a la nariz para que piense que acaba de ver un virus”.

“Con esa exposición, obtendrás todas estas avispas adicionales volando hacia tus membranas mucosas para protegerte”, agregó.