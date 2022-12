“Pienso en los niños devorados por las guerras” – Corriere.it

a Jian Guido Vicky

Mensaje del Papa: “Dios se hace pequeño, no nacido en el esplendor de las apariencias”

Pero el pesebre también habla de pobreza: «Jesús nació allí y el pesebre nos recuerda que estaba rodeado sólo de quienes lo amaban: María, José y algunos pastores; A todos los pobres les une el cariño y el asombro, no la riqueza Y gran potencial. Así el pobre pesebre saca a relucir la verdadera riqueza de la vida: No dinero y poder, sino relaciones y personas.». El Papa mira: «¿Pero queremos estar de su lado? ¿Nos acercamos a él y amamos su pobreza? ¿O preferimos quedarnos cómodos con nuestros intereses? Sobre todo, lo visitamos donde quiera que esté. En los pobres gerentes de nuestro mundo? Ahi esta. Y estamos llamados a ser una iglesia que adora a Jesús pobre y sirve a Jesús en los pobres”.

Francisco citado por Oscar RomeroEl obispo que defendió a los pobres y denunció el horror de los miles de perdedores asesinados por los escuadrones de la muerte, asesinados por un sicario con una escopeta en la nuca el 24 de marzo de 1980, mientras levantaba el cáliz del Santísimo, y él mismo se declaró santo : «La Iglesia apoya y bendice los esfuerzos para transformar las estructuras de injusticia y pone una condición Sólo esta Las transformaciones sociales, económicas y políticas se deben a lograr un beneficio real para los pobres». Por supuesto, como dice el Papa, “no es fácil dejar el calor de la vida mundana para abrazar la belleza desnuda de la Gruta de Belén, pero recordemos que Realmente no es Navidad sin los pobres. Sin ellos celebramos la Navidad, pero no la fiesta de Cristo».

Así, lo tercero que dice el pesebre es “realismo”, explica Francisco: “El niño en el pesebre presenta un espectáculo sorprendente, incluso crudo. Nos recuerda que Dios realmente se hizo carne. Así, las teorías, las ideas hermosas y los sentimientos piadosos son ya no basta con Él. Jesús, que nació pobre, vivirá pobre y morirá pobre, No hizo muchos sermones sobre la pobreza, pero la vivió al máximo por nosotros.. Por lo tanto, no se conforma con las apariencias. Él no solo quiere buena voluntad. Busque la fe concreta, que consiste en adoración y amor, no chismes y apariencias externas.