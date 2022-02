Pez dorado y águila desafiando a “El cantante enmascarado”

La segunda cita con “Il Cantante Mascherato”, el concurso de talentos, presentado por Milly Carlucci, que se emitió el viernes 18 de febrero a las 21.20 horas en Rai 1, se abrirá con un desempate entre Pesce Rosso y Aquila. Famosos competidores y cantantes italianos son: Volpi – Tanta Amore di Le vs Camalonte – Piccola Catti con Dodi Battaglia; Marima Shepherd – Yo que no vivo contra Dragon – En otra parte con Morgan; El pingüino -bajo este sol contra el caracol- lo primero hermoso con Paolo Pelli; Soleluna – Terca I vs Medusa – Gitana con Iva Zanicchi; Seahorse – Saint Tropez Twist vs Goldfish o Eagle – gran amor y nada más con Peppino Di Capri. Tras los duetos del primer episodio y el lanzamiento de la máscara de Gallina Bluebell que escondía al cantautor Fiordaliso, habrá dos concursantes en la segunda cita que tendrán que quitarse la máscara y revelar sus identidades. ¿Quién se esconde bajo estas máscaras? Los detectives del estudio Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti y Arisa, junto con el público local, intentarán adivinarlo. De hecho, el popular grupo de investigación liderado por Sarah de Vaira también colaborará en la investigación, y el ganador de Dancing with the Stars, Vito Coppola, regresará como invitado especial que acompañará con sus actuaciones a algunos de los héroes de la carrera. Simone Di Pasquale ha sido el encargado de coreografiar las máscaras en colaboración con Matteo Addino.