Peppe Lanzetta se cuenta a sí mismo: una historia inmortal de juventud y suburbios

Por Bárbara Ruggiero

Belleza, desesperación y autenticidad. Con estas tres palabras clave Paolo Sorrentino presenta la reedición de Un México napolitano, que se reedita treinta años después de su primera publicación. Belleza, desesperación y autenticidad: tres ingredientes que Lancetta mezcla hábilmente para contar la historia de Anna, una joven pelirroja de diecinueve años que se mueve en los barrios más humildes de Nápoles y busca la redención en su amor enfermizo por Marco. Entre la ira, el odio y la indiferencia, puede terminar trágicamente. El grito de una generación “no es solo una historia de los suburbios”, dice Lancetta.

Un México napolitano reimpreso unos 30 años después de su primera publicación: ¿Es este texto inmortal?

Son solo treinta años, y en realidad puede haber algo más: el primer borrador data de 1992. Puedo decir que esta historia me sobrevivió. A lo largo de los años, cuando mencioné este libro o Hijos de un menor Bronx, me dijeron que estaba hablando de un Nápoles futuro, oscuro, negro, siempre lloviendo, o donde solo había un sol mexicano. Tuve que esperar al deshielo, a que pasara la marea del poder napolitano, a restaurar un grito generacional.

¿De dónde viene el deseo de retomar su definición de un Nápoles oscuro?

Antes de mí, el único que hizo algo por los suburbios fue Salvatore Piccelli: la memorable Le Occasion di Rosa (película de 1981, presentada en el Festival de Cine de Venecia y la debutante Marina Zuma ganó el Davide di Donatello, en la que el protagonista de la historia es ambientada en Secantigliano después del terremoto en Proletariat Irbinia, Enta. Tenía conocidos americanos y lecturas: quería hablar de esta parte del mundo, que habla del lugar del alma y los personajes que puedes encontrar en cada latitud. Estos son historias interesantes desde el punto de vista antropológico, solo lectura superficial superficial. Un México napolitano, durante muchos años por la Universidad de Yale como libro de texto en el Departamento de Estudios Italianos. Aceptado. En realidad, hace treinta años no había una película que me gustara.

Treinta es la edad de la madurez: la idea de una película hoy puede ser más relevante que nunca, ¿no?

No se hizo porque el guión no me convenció en su momento. Pero creo firmemente que el libro tiene vida propia y no es necesario sentirse abrumado por el éxito y la popularidad. Dios me dio el don de la pluma, pero debo ser actor: me usaron para esos papeles, para mi apariencia. De mayor quería ser escritora; Pero sabemos que escribir no se gana la vida. Las recompensas, de hecho, han llegado a montones, y la reimpresión me produce una gran alegría. Como me siento honrado por el comentario de portada de Paolo Sorrentino.

Aquí, volviendo al libro: ¿La inspiración es totalmente americana?

Mis lecturas incluyeron escritores que profundizaron en las profundidades incalculables de América. En Italia hemos olvidado injustamente a Pier Vittorio Tontelli, el escritor más inventivo de los años 80: nos dio una nueva mirada a las ciudades. Nunca lo conocí, pero he leído todas sus obras: En un mundo donde todos escriben, recordemos que somos bendecidos, tenemos grandes escritores. Los Ragazze di Vita de Pasolini, mis muchachos de los suburbios con una mirada clara e iracunda. Seamos honestos, cien años después de su nacimiento, todos recuerdan a Pasolini; Pero esa es una memoria instrumental: debió haber otros lugares para un visionario como él.

Un México napolitano es un viaje a la periferia por primera vez cuando pocos todavía hablan de la periferia.

Quería que mi Nápoles se ajustara a los personajes que veía e imaginaba. Me refiero al inframundo, al dolor, pero también a la juventud con sus sueños, la belleza y la visión de la belleza. Permítanme ser claro: está bien si la belleza es amarga y amarga. Nos bombardean con fealdad y vulgaridad en la televisión y ahora la gente no está acostumbrada…

¿Te refieres a Gomorra?

Lo siento por Roberto, pero creo que se lo llevó espectacularmente. Nápoles ha cambiado después de Gomorra y se ha estilizado en el efecto Gomorra, de hecho: ropa, rostros, retratos, gestos… Esto no es bueno para una ciudad que debería haberse desarrollado. Está bien hablar de guetos, pero no es que toda la ciudad se esté convirtiendo en un gueto. En cambio, surgió algo sorprendente. Una vez legitimada la degradación de los valores y llegada una nueva inflación melódica. Significa que Nápoles se vendió con fines puramente comerciales.

Un extraño movimiento de marketing regional…

Los turistas sí vienen hoy a Nápoles, pero son ellos los que se dan a la fuga, y ese no es el tipo de turismo que puede tener una metrópoli. La cuestión es que Nápoles es una ciudad que siempre tiene hambre pero se satisface con un bocadillo con mortadela.

¿Qué pasa con la juventud de hoy? ¿Qué tan diferentes son de lo que describiste hace treinta años?

Porque les dije que los jóvenes eran vulnerables al acoso y la violencia, tenían que adaptarse a un mundo donde no existían. Hoy hay un deseo de drogas que a otros les gusta: pienso en las redes sociales y otras cosas. Prometimos saber qué, en lugar de eso, nos estamos muriendo de hambre. Hasta con el covid nos han sembrado el virus del miedo. Los jóvenes de 24/25 años de hoy van a las farmacias y compran quién sabe qué o se tragan ellos mismos (sobremedicados, nota del editor). Del que vence, noventa y nueve sucumben. Viviendo entre ellos, tengo la sensación de que ven a la juventud metropolitana como un estorbo con poder. La gente de mi generación creció con partidos, con consejos, con asociaciones, con lucha, con el sueño de cambiar el mundo; Ese no es el caso hoy.

“Devuélvenos nuestros sueños”: ¿Pero por qué se han ido?

Han sido cancelados en nombre del poder monetario y el consumismo desenfrenado. Pero, ¿nos damos cuenta de que todavía hoy estamos hablando de guerras? Hace sesenta años, Bob Dylan cantó contra las guerras y todavía estamos en guerra. Todo esto es muy doloroso para mí como pensador. ¿Sabes cuál es el problema? Ni siquiera dan espacio para hablar. Cuando intentas crear conciencia entre los jóvenes, te cortan las alas.

Lejos de ser un panorama alentador… ¿Cómo salimos de este callejón sin salida?

No soy un loco, ni un politólogo ni un sociólogo. Dejé el banco después de que me contrataran cuando era adolescente porque entendí una cosa: quería ser un hombre independiente. Si hoy no pones el pie en la cabeza, resuélvelo de alguna manera. El juego de poder realmente domina, creando una multitud: si te atreves a salir te lastiman. Italia debe comprender que es necesario invertir en el futuro en lugar de enviar armas a Ucrania: esta es una locura irrazonable para un país en declive, especialmente en una región popular. El problema es que en treinta años no se ha avanzado en la cuestión ética y moral. En Nápoles, como un sueño, le dieron la universidad a Scumbia.

Cambia un poco…

Pensemos un momento en la fiesta del Scudetto que hemos visto hasta ahora: ¿no son emociones proxy? Como si hubiera unas ganas exageradas de celebrar… de repente todo el mundo se hizo fan. La pelota se convierte en un arma que hace que la gente se sienta viva. Y todos se inclinan ante la voluntad general. Pero quizás Nápoles también fue útil en esto: a menudo sacan esta ciudad para salvar una nación. Permítanme ser claro: no soy Capopopolo o Massanello de turno; Quiero hacer lo que se supone que deben hacer los artistas: señalar y resaltar ciertas cosas.

¿Qué tan difícil es hacerlo en Nápoles y en nuestro país en general?

Muchas veces me han descuidado, pero creo que lo esencial de un hombre-artista es no traicionar su conciencia. Ten respeto por ti mismo y por lo que has hecho.