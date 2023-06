Inician nominaciones presidenciales en México

Un día antes Marcelo Ebrard anunció su renuncia a la Cancillería.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que ha comenzado la carrera para seleccionar un candidato presidencial del partido gobernante Movimiento de Renovación Nacional (MORENA) para participar en las elecciones presidenciales, luego de la renuncia del Ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ephrat. Año 2024.

En ese sentido, el Presidente subrayó “Hay una prueba en puerta, hay que elegir al candidato presidencial del campo conservador, los demás partidos y Morena y la coalición a la que pertenece. El proceso ya empezó, por eso renunció Marcelo Ebrard, porque como todos saben, quiere postularse.“.

El presidente lo dijo de esta manera.Todos los interesados ​​tienen derecho a participar y se les dará la oportunidad“, lo que se decidirá el próximo domingo en el Consejo de Morena.

Entre los anunciados por López Obrador estaban la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum, el senador Ricardo Monreal y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

López Obrador agregó que no puede presentarse a las elecciones de 2024 por mandato constitucional.Durante estos días, los aspirantes también presentarán sus renuncias y quiénes los reemplazarán. Todavía hay tiempo ya que la notificación está fuera. Creo que Marcelo (Efrat) presentará su renuncia el próximo lunes. Tengo tiempo para pensar en quién puede reemplazarlo. Así que en todos los casos“.

El Presidente evaluó esto como una realidad sin precedentes.Algo nunca antes visto“, porque por primera vez no hubo “barreras” ni “marcas” ni imposiciones presidenciales a la sucesión en el cargo.

“Ahora es diferente. (…) Para Morena ya empezó el proceso, de acuerdo a la ley se espera que se hagan las urnas y este será el método electoral (…) No, no he escuchado a nadie oponerse a este método.“

Marcelo Ebrard ha anunciado que presentará su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de casi cinco años, con la intención de postularse como candidato de Morena a la presidencia de México.

El mandatario mexicano también dijo que el desempeño de estos oficiales durante este período fue “muy bueno”.

“Está todo muy bien, es un equipo, no es un trabajo de hombres, son las mujeres, los hombres, el gobierno, pero como ya he dicho, sobre todo la gente. Todo con gente, nada sin gente. Solo las personas pueden salvar a las personas.“, el insistió.

Morena realizará un consejo el próximo domingo para definir cómo elegirá a su candidato presidencial para 2024, aunque hasta el momento ha insistido en que será a través de un referéndum.

Según las encuestas, Sheinbaum se encuentra actualmente en la mejor posición para ser el futuro candidato de su partido.

Los partidos comenzaron a correr esta semana hacia las elecciones presidenciales de junio de 2024 luego de las elecciones del domingo pasado en dos de los estados del país: Coahuila en el norte, sede de la coalición opositora “Va por México” y el Estado de México, el más poblado del país capturado por Morena. .

https://www.telesurtv.net/noticias/mexico-inscripcion-candidatura-presidente-morena-20230607-0021.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterEspa%C3%B1ol&utm_campaign%

11 de junio de 2023 – © Reproducción posible con el consentimiento expreso de los autores de Contrapiano