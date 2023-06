Actor de Namor Tenoch Huerta acusado de agresión sexual

actor Universo Cinematográfico de Marvel, Tenoch Huerta, El músico y activista fue acusado de agresión sexual María Elena Ríos.

En una serie de publicaciones en las redes sociales, Ríos describe su separación del grupo antirracista mexicano Boder Prieto y su enfado porque el grupo publicaría un podcast con él después de la separación (y no le pagó por ello). Si bien el grupo negó la afirmación de Ríos (argumentando que el grupo no participó en la producción del podcast y simplemente publicó un enlace a su sitio web), la mujer acusó a Huerta de defenderla y lo describió como un “sexista depredador violento”. .

¿Quién es María Elena Ríos?

Ríos ha sido un famoso saxofonista en México desde que era un niño, pero en 2019 se hizo más famoso por su interpretación luego de que un exnovio contratara a dos hombres para que le arrojaran ácido en la cara. La mujer estuvo hospitalizada durante seis meses para recuperarse de las quemaduras en la cara, pero desde entonces se ha convertido en una activista contra este tipo de agresión a las mujeres, demasiado común en México (en los últimos años, cerca de 30 mujeres han sufrido quemaduras con ácido en la cara). sus rostros, y menos de un tercio denunciaron agresiones). Gracias a su trabajo como activista, comenzó a asociarse con Poder Britto.

¿Qué más dijo Ríos sobre Huerta?

Ríos habló de Huerta en las redes sociales: “Es muy difícil hablar de la pasión y el abuso de poder de un depredador sexual que es el más querido del mundo”. La activista respondió a algunas preguntas, entre ellas por qué no denunció el incidente de inmediato: “Para los que viven en un país machista donde las mujeres no tienen justicia, donde te matan y no lo hacen”. No creas o te acusan de buscar visibilidad, no es fácil exponerse a cosas que te hacen daño”.

Huerta aún no ha respondido públicamente a las afirmaciones de Ríos.