Palabras de Mourinho y Bento y las reacciones de la afición en el partido entre Roma y Cremonese

Roma-Cremonese 1-2, informe del partido y estadísticas

23:53

Mourinho en la rueda de prensa

No cabe duda de que Zaniolo acude a Mourinho para su habitual rueda de prensa posterior al partido. Ya queda claro entre los periodistas que el Especial Uno no responderá, tal y como anunció hace unos minutos en televisión el propio técnico de la Roma.

23:36

Mourinho sobre Zaniolo

Jose Mourinho está presionado hoy en casi todos los micrófonos de Canale 5 La carta abierta de Zaniolo Quien extendió su mandato a Roma: “No quiero hacer comentarios. La propiedad fue muy clara y no haré ningún tipo de comentario”.

22:57

Exclusión de la Roma, pitidos en el Estadio Olímpico

Cremonese venció a Roma 2-1, eliminándolos de la Copa de Italia. Lluvia de abucheos en el Olímpico al final del partido.

Roma-Cremonese 1-2, partido en directo blog

22:42

Roma pierde 2-0, pero la afición lo anima

A pesar de estar abajo por dos goles con 10 minutos para el final, los fanáticos de Roma continúan apoyando al equipo, esperando una remontada milagrosa.

22:06

Comienza la segunda mitad

El inicio de la segunda mitad en el partido entre Roma y Cremonese. Los visitantes se adelantaron 1-0 gracias a un penal que acertó Desires en el minuto 28.

21:48

Termina la primera mitad

Cremonese ganaba 1-0 al final de la primera mitad del partido del Olympico ante la Roma. La afición giallorossi se centró en apoyar a los de Mourinho, pero también hubo algunos abucheos cuando los equipos regresaron a los vestuarios. Mourinho abandonó el banquillo pocos minutos antes del final de la primera parte del partido.

21:25

Otra pancarta en el sur para dar responsabilidad a Roma

En la Curva Sud, al inicio del partido, apareció otra pancarta, dividida en tres partes, esta vez claramente dedicada a los hijos de Mourinho que juegan esta noche en la Coppa Italia ante el Cremonese: “Luchar por la camiseta, ganar por la gloria, unidos logramos la victoria‘, es la letra en la parte superior, hacia Tribuna Tevere, desde el sur, en el sector ocupado por el grupo Romanismo.

21:05

La pancarta es contra Zaniolo en la Curva Sud

En la Curva Sud, en el balcón de los fedayines, una doble pancarta atraviesa a Nicolo Zaniolo: “Para nosotros, usar esa camiseta significa honrarlo, y para nosotros, besar esa camiseta significa no traicionarlo”. Se puede leer en el primer banner y luego inmediatamente debajo Santa RomaLa referencia histórica de los Ultras al talento de los giallorossi es clara, ya que el mensaje se mostró durante unos minutos al inicio del partido. leerlo todo

21:00

La carrera entre Roma y Cremonese ha comenzado

Arrancó el partido de cuartos de final de la Copa de Italia entre Roma y Cremonese: de momento no hay vítores ni riñas contra Zaniolo, que claramente no está en el Olimpico.

8:30 pm

Las palabras de Thiago Bento sobre Zaniolo

Cuando se le preguntó sobre la carta abierta de Zaniolo, el gerente general de la Roma, Thiago Pinto, dijo su discurso por los micrófonos de Italia 1: “En los últimos 10 días también he hablado de Niccolo dos o tres veces, pero hoy no es el momento. En su momento, el club y yo hablaremos sobre este tema.. ¿La relación de Zaniolo con sus compañeros? Entiendo la curiosidad, es imposible no hablar de esto, pero el club necesita dos días para tomar conciencia de toda la situación, no puedo decir más ahora. ¿Cuándo sería el momento adecuado? A ver la próxima semana. ¿Esperabas más del mercado? Siempre soy honesto, hablaré de esto la próxima semana. Realmente hemos mejorado mucho el equipo en las últimas ventanas, esta El mercado ha sido duro para todos los equipos Y con todos los riesgos que teníamos. Aparte de la Premier League inglesa sin problemas, todos los equipos de Italia han tenido problemas en este mercado. Hicimos lo posible con los riesgos que teníamos, pero no estoy tan contento con este mercado de fichajes como en verano“. leerlo todo