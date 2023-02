De Skriniar a Sabiri, Zaniolo, Karsdorp y Bonazzoli – SOS Fanta

Skriniar – Muchas dudas sobre el Milan Skriniar Después de quedarse en el Inter, los últimos días pensó que podría mudarse de inmediato al Paris Saint-Germain, club con el que ya firmó en julio. Tanto Inzaghi como Marotta dejaron claro que nada cambiaría en su puesto, es decir, se mantendría en la cartelera titular. También es inevitable que como el Inter no tiene grandes alternativas y no ha sacado a nadie del mercado de fichajes, allí puedan jugar D’Ambrosio o Darmian. La manta es corta, el Inter no puede alejar a Skriniar. Sin embargo, también debemos tener en cuenta la situación ambiental y entender cómo se desarrollará la temporada nerazzurri, quizás al final del campeonato el eslovaco comience a jugar un poco menos sabiendo que se irá después de eso. Todos estos son factores a considerar, junto con su promedio ficticio de 5.53, que es muy decepcionante. Hasta 0 goles hasta ahora. Por lo tanto, es posible llegar a la intersección, especialmente si hay un grupo grande, por lo que el grupo de compras hizo la subasta. Por otro lado, su cotización actual es de 8 fantamillones, bastante baja (nivel Ampadu y Luperto). Con el lanzamiento eliminas un problema potencial en los próximos meses, porque en estos casos nunca sabes cómo acabará. Pero Skriniar no es, en principio, un jugador que deba ser liberado. Porque juega en el Inter y sigue siendo un jugador clave sobre el papel. La baja tasa también se atribuye a un gol en propia y una tarjeta roja, es de 6/6,5 este año sin grandes picos. Es probable que tu equipo tenga defensores mucho peores, quizás lesionados o sin trabajo. Entonces, tal vez sea correcto estar cubierto o ser cauteloso, pero no demasiado liberado en una situación en la que podría contener o enfrentarse a peores defensores.. Como se mencionó, depende mucho del tipo de grupo y luego a quién puede reemplazar, no solo en defensa sino posiblemente también en otros departamentos. Ahora su valor se reduce considerablemente, pero una vez que regrese al campo, también podrá regresar en términos de intercambios. El derbi, desde este punto de vista, es un cruce de caminos muy importante tras la eliminación con el Atalanta.