Lazio, conociendo a Sarri hoy, este es el escenario

© Foto www.imagephotoagency.it

Encuentro para mirarse a los ojos e intentar despejar las nubes. Lotito, Sarri y Tari se reúnen hoy en Formello para hablar de lo que será la Lazio. La reunión puede tener lugar a primera hora de la tarde o al anochecer. No está claro, se sabrá en la mañana, dependerá de los compromisos del presidente. El futuro es ahora, gran parte de la biancoceleste de mañana se puede decidir. ¿Lo que sucederá? Es complicado saber y dar certeza. Lotito es un actor impredecible que podría poner esa renovación anunciada en Navidad y luego quedarse congelado en la mesa. Sin embargo, a Sarri le cuesta aceptar de inmediato. Le quemó el mercado de fichajes de enero, promesas incumplidas, llegaron Kamenovic y Cabral, jugadores a los que el técnico nunca accedió, y su tiempo de juego se nota. El serbio nunca pisó el campo, y Cabo Verde paró en el minuto 66 en Udine. Válido solicitará garantías técnicas y participación en selecciones. Quería que la reunión se extendiera también al director deportivo, y que todos se miraran a los ojos y pusieran sobre la mesa sus intenciones y visiones. Sarri no quiere palabras, pretende entender si hay motivos para seguir con ese proyecto del que se convenció el pasado verano. La voluntad y las relaciones necesitan aclaración. No está pidiendo la luna, Sarri, sabe que la Lazio tiene un potencial limitado en el mercado, pero quiere planificación, perspicacia y la capacidad de trabajar de manera inteligente.

No solo eso, el entrenador quiere respuestas sobre quién se quedará y quién dejará la Fórmula. El sacrificio del gran jugador parece obvio y necesario. Solo si hay una convergencia total será posible avanzar, de lo contrario, el entrenador también puede dar un paso atrás al final de la temporada. Estaba encantado con el ambiente de Lazio, con su encanto en Formello, y seguirá siendo feliz, pero debe haber las condiciones adecuadas. Lotito y Tari escucharán y sugerirán sus movimientos. Patrocinador quiere seguir con Sarri, la confianza en el entrenador nunca falla, quiere entender cuál es el pensamiento del entrenador, la intención es ir a su encuentro, presión para colaborar con Tare que se mantendrá al menos hasta la fecha de vencimiento (2023). El entrenador y el director deportivo deben encontrar puntos en común para trabajar, y dejando de lado las diferencias de personalidad y puntos de vista, ese es el pedido de Lotito. Hoy tendremos los primeros indicios, es difícil decir si el encuentro será decisivo, pero seguro que dará los primeros efectos sobre el futuro de la Lazio.