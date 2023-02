Juventus-15 El penalti preocupa a todos los demás clubes

Turín – El Big Bang está en efecto. Y el ruido fuerte, como sabemos, no da una inteligibilidad del 100%. exactamente lo contrario. Luego, en Italia, los héroes envidiosos nunca se arriesgan a quedarse sin herederos. Así que un nocaut con -15 puntos de penalización a juventus Se iluminaron rostros de sorpresa que, a medida que pasaban los segundos, veían cómo sus bocas se ensanchaban en sonrisas inconfundibles y no disimuladas. Sin embargo, las expresiones que, ahora, después de un tiempo, se habían reproducido el 21 del 20 de enero cuando la anciana fue golpeada, se volvieron hacia otras expresiones faciales. La boca se estrechó para dar paso al prominente movimiento de las cejas, ¡arrugadas más que nunca! Verdadero. El mundo del fútbol se pregunta a qué y cómo se arriesga el sistema con esta sentencia dirigida a las plusvalías, ejercicio por el que ha sido sancionado el club del Torino. Sin embargo, hay muchos problemas porque todos saben la verdad. Y hablemos de la verdad vivida de la vida, no de la verdad procedimental y por tanto parcial ya que sólo se consigue con partes de la primera. Sin embargo, las partes se ensamblaron de manera sorprendente a veces. Sí, porque si es cierto que el Tribunal Federal de Apelaciones Demostró que la Juventus recurrió sistemáticamente a las plusvalías sin que una ley se lo impidiera, y también es cierto que no lo hizo por su cuenta. Hay muchos clubes que utilizan este método para equilibrar o casi equilibrar las cuentas. Así que ya no hay mucha calma en el fútbol. ¡Quién de repente se encuentra alentando a la Juventus! ¿dónde está ella? En el lugar siguiente la empresa apelará: o CONI Colegio de Seguros Deportivoscon el mismo recurso interpuesto antes del 1 de marzo.