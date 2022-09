EN VIVO TMW – Galliani: “Palladino es una elección valiente como Sacchi. ¿Stroppa? Esto es fútbol”

El Vive

Adriano Galiania del Monzahablará durante la rueda de prensa de The Palladino Show.

14.03 – Comenzó la intervención del director general rojiblanco: “Quería abrazar a Stroppa, hace poco más de tres meses nos llevó a la Serie A. Es un resultado que nos enorgullece: pensar en jugar el domingo contra la Juventus. ¿Stroppa me pidió una pregunta legítima: ¿por qué me exoneraron?” El fútbol es esto, cuando no llegan los resultados el juego espera que puedas absolver a un entrenador. No tiene sentido hacer discursos morales, Monza es el último en el ranking y ha decidido Para cambiar la guía técnica, elegimos a Rafael Palladino, no es un navegante. Es el entrenador del futuro, porque es muy simple. Empezó muy bien su carrera”.

Muchos nombres fueron fusilados. ¿Fue tu primera opción?

“Pensamos durante mucho tiempo con el presidente Berlusconi qué hacer, también pensamos en otros entrenadores, pensamos en otros, pero elegimos a Rafael por muchas razones. Estamos convencidos de que puede hacerlo bien, tiene el estigma de un gran entrenador dentro de él. En estos años Los cuatro, vi lo que sucedió con las estructuras, hacemos mucho, y descubrimos que Monza todos ustedes conocen, lo llevamos a A como prometimos. Luego cubrí todo Monzello con una oración: “Me llevó 112 años ir a la Serie A, no podemos tardar 12 meses en volver a la Serie B”. Pensar en Monza Juventus me emociona, soy un fanático de Monza lejos de la blogosfera. Valiente decisión, no lo hice presentarme al Senado porque quiero dedicarme a tiempo completo a Monza. Quiero hacer mi aporte para mantener la categoría. Agrego que desde ayer el nuevo entrenador de porteros es Alfredo Magni, mencionó a Gigio Donnarumma. En Milán, fue Una elección compartida con el técnico, lo respeto mucho”.

¿Sigue Monza aspirando al décimo puesto tras el mercado de fichajes?

“Los equipos Berlusconi o I dan más novedades, pero los equipos recién ascendidos cambian mucho. Está claro que uno tiene que entrar masivamente al mercado cuando uno asciende a la Serie A. Y han llegado 16 jugadores, hay que esforzarse en para seguir en la meta deseada, lo importante es que no sea el dieciocho, diecinueve o veinte.”

¿Se vino abajo la relación con Stroppa?

“Hubo una diferencia de rendimiento en la segunda mitad en los primeros seis días. Sin embargo, no hicimos nada nuevo en el fútbol, ​​lo digo con la emoción que tengo con Giovanni Strupba. Le agradezco el ascenso, pero tenemos consideró cambiar la guía técnica.”

¿Es la elección más valiente gestionarlo?

Al venir aquí, Saki me llamó y me dijo: ‘Leí sobre una elección valiente, pero tú también me lo hiciste a mí’. “Nos trajo a Milán a un entrenador que no era un gran jugador y que nunca había entrenado en la Serie A. Me gustaría comparar mucho esto con la elección de Sacchi”.

¿Afectará la polémica Juventus y Salernitana al partido del domingo?

“En el fútbol antiguo se decía que te hacían un favor después de una falta. No me lo creía en ese momento y menos ahora. El VAR ha reducido mucho las faltas, hay que usar la tecnología, y todos los deportes lo hacen. Nada “, dice Monza. En cuanto a los árbitros, no quiero unirme al coro de manifestantes: los árbitros de Monza-Juventus no se dejarán influir al menos por el hecho de que Candreva mantuvo a Bonucci en el juego o no”.

Este Monza es similar al Cagliari 2008-09. ¿Hablaste de eso con Allegri?

“Mantuve una gran relación con Allegri, cuando fui a Cagliari, le dije que tenía un papel en el estado físico para ser el entrenador del Milan. A lo largo de cuatro otoño y tres primaveras siempre logró grandes resultados, luego en el fútbol ganas y pierdes pero el club quiere mantener el rating, creemos que Palladino puede rendir bien, la confianza es duradera, le pregunté si quería jugar en la Juventus de inmediato o esperar al descanso: decidió irse de inmediato”.

¿Ha hablado con el presidente Berlusconi? (Pregunta dirigida a Palladino)

“Responderé esto. Sugiero y el jefe actúa. Cuando hay una persona adecuada, la lleva a cenar a Arcore. El lunes por la noche, el Sr. Palladino vino conmigo a cenar, habló con el jefe y he aquí que al final de Cena se convirtió en entrenador de Monza”.

14.45 – Finaliza la rueda de prensa de Adriano Galliani.