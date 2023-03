Pagellone Serie A Jornada 26: Delicias Laurienté y Kvara, Bad Atalanta e Inter, Pogba un desastre

Todos los días de publicación analizamos todo lo que sucedió e intentamos crear una página de Pagellone para los juegos que acaban de ingresar al archivo. La vigésima sexta jornada de la Liga de Primera División Sierra desatada Armando Laurent Subiendo al escenario en la casa de Roma, mientras Kvisha Kvaratskhelia Acerca al Napoli al sueño del Scudetto. Un día en el que Milan y Atalanta quedarán en el olvido, mientras que la Juventus no es más que simple suficiencia. El gesto de Cumbula debe ser censurado. Calificación más baja de la temporada Pablo Pogbaabismo sin fin.

Calificación 10… Para Armand Laurienté, Sassuolo ha descubierto una verdadera grieta

Siete goles, seis asistencias. Pero aceptó esos tres goles e hizo tres asistencias en los dos últimos partidos contra Cremonese y Roma. Definitivamente el personaje de portada en esta etapa del torneo, Armand Laurienté es otro gran talento descubierto y liberado por Sassuolo esta temporada. Un momento verdaderamente mágico” el del delantero verdinegro nacido en 1998, que demostró su valía ante toda la Serie A. Un paso sigiloso, un remate potente, bueno también en el campo y letal en el regate en campo abierto. Laurenté tiene todos los atributos necesarios para consolidarse en niveles altos y continuar con esta tendencia superlativa. Y la Roma, en el empate 3-4 en el Olimpico, lo reconoció plenamente.

Obtuvo una calificación de 9… para el cavaradonio Napoli, que se levantó y venció al Atalanta

No te preocupes, Kafara se encargará de él. Incluso en un partido duro como el que enfrentó el Atalanta, los innumerables encantos georgianos se encargaron de iluminar y glorificar a Maradona. Finta, contrafinta, torpedo bajo la quilla. 1-0, que se convirtió en 2-0 gracias a Rahamani. Bien hecho Napoli por recuperarse inmediatamente del aplastante día anterior contra Lazio y bien hecho por Cavaratskhelia por desviar las críticas y validar todo su talento. Ahora diríjase a la Liga de Campeones, donde este equipo no tiene por qué temer a nadie. Para el scudetto, en cambio, es una alegre cuenta atrás que ya ha comenzado en la ciudad de Nápoles.

8 clasificados… En Turín y Fiorentina, dos equipos están empatados

0-2 para la granada en Lecce, segundo triunfo consecutivo sin encajar gol. 0-2 para Viola en Cremona, el tercer éxito consecutivo y el sexto si miramos también a la Conferencia de Liga. Torino y Fiorentina son sin duda dos equipos en buena forma, redescubiertos y en pleno apogeo para reclamar el séptimo lugar. Los méritos también son de Juric e Italiano que, al insistir respectivamente en Sanabria y Cabral, se llevan alguna satisfacción. Ahora, un último compromiso antes del descanso, que irónicamente los ralentiza a ambos. Para viola hay lichi, toro y líderes de Nápoles.

Calificación 7… para la valiente Salernitana, que oscurece el mal Milán

Gol de Dia, atajadas de Ochoa, atajadas de Guimper. La nueva Salernitana Paulo Souza es amada por su actitud, valentía y ganas de jugar al fútbol. El lunes por la noche en la Serie A, el equipo de Campania le arrebató un punto a un decepcionante AC Milan (Voto 5), que no supo explotar la ventaja firmada por Giroud y también tuvo que agradecer a Mignan que suele reaccionar en dos circunstancias. Los rossoneri no logran conectar con el Inter, los granados regresan a Campania con un punto muy valioso que da confianza ante el reciente subidón del campeonato.

Valoración 6… La Juventus, que lucha contra la Sampdoria, pero vuelve a ganar

Del 2-0 al 2-2, luego al 3-2, luego a un penal fallado, luego al 4-2. Juventus hizo un buen comienzo, luego sufrió un apagón legal, luego reaccionó y a duras penas logró ocupar uno de los dos equipos de la parte baja de la clasificación. Allegri tiene razón al defender a Vlahović y reclamar los 53 puntos que consiguió sobre el césped “significa un segundo puesto en solitario. Al mismo tiempo, las dificultades de un equipo que no parece tener el control del juego y la progresión del partido siempre son evidentes.En general, de este equipo, joven o no, ausente o no, siempre se espera algo más.

5 puntos… en el caso de Arnautovic, que calienta el Bolonia

Una relación que parece haberse roto. Rabat ya no existe. Incluso el propio Marko Arnautovic se enfrenta a las excepciones que tan mal ha decidido Thiago Motta en los últimos partidos. De hecho, no es casualidad que fuera paparazzi “mientras masticaba enojado y arrojaba una botella de agua. Enojado y molesto en el banco por segundo consecutivo.. Según informa Il Resto del Carlino, ni siquiera su séquito “Parece impresionado por esta etapa de la temporada. Ya veremos. Si habrá espacio para él en Salerno antes del parón. 2023 ciertamente comenzó muy mal para Austria.

En el puesto 4… para Atalanta, abandonando la carrera de la Liga de Campeones

Otra (obvia) derrota en el enfrentamiento directo. El Atalanta perdió al jugador de Gasperini en el Nápoles, lo hizo casi sin pelear, y revivió las esperanzas de volver a los cuatro primeros de la clasificación (ahora en cuarto lugar está el Milan +6 sobre los jugadores de Bérgamo, mientras que un penalti para la Juventus). ). Lo que sorprende de Goddess 22/23 es la linealidad en el juego, la falta de cambio de ritmo y la ausencia de la alta y constante agresividad que siempre ha dificultado a los equipos de Gasperini. No era el Atalanta que solíamos admirar, y no fue el equipo que cambió de marcha en la segunda ronda y asustó a todos los grandes nombres.

Calificación 3… por la locura castradora de gitanos de Cumbula

Parte de la prensa rumana y rumana consideró que el juicio de Fabry era exagerado e inconsistente con el comportamiento real del defensa. De hecho, Kombola, provocado por Berardi, perdió los nervios durante unos minutos y luego se dio cuenta de que estaba equivocado. Esa patada fue una locura y la derrota de la Roma ante el Sassuolo estuvo muy ligada a ella. Mourinho no suele tolerar este tipo de situaciones, y veremos qué medidas toma. Enfrentarse a Sassuolo podría considerarse fácilmente como una oportunidad perdida. Los puntos de ahora a pasado pesan el doble.

2 puntos… para el Inter fuera, otra dura caída

Ocho derrotas en 26 días, como ha ocurrido solo en cuatro ocasiones desde que la Serie A volvió a 20 equipos (2004/05). El Inter de Inzaghi también se derrumbó en el apogeo de La Spezia – y, a pesar de las muchas ocasiones que se hicieron, volvió en vano “bajo el título de puntos ganados fuera. Fue como si jugar fuera del Meazza robara todos los elementos de seguridad de Inzaghi’s hombres, y se determinó inmediatamente como el principal culpable de todos estos nocauts. Los nerazzurri tienen que reagruparse y contraatacar y no tienen mucho tiempo para hacerlo. De lo contrario, incluso los cuatro primeros lugares se ponen en peligro.

Votar 1 … En la época de Empoli y Lecce

Tres derrotas seguidas para ambos y la sensación evidente de que el Verona es tercero por la cola no está lejos. Empoli también pierde ante Udinese y continúa su largo momento negativo sin ganar. Al caer en casa ante Turín, Lecce aún demostró ser estéril en la zona de ataque y vio cómo su ventaja sobre la zona de descenso se reducía a solo ocho puntos. Las hermosas verdades de la primera parte de la temporada se han perdido y deben encontrarse rápidamente para no caer en malas pesadillas. Ahora unen Atalanta y Fiorentina, tras el descanso se enfrentan. Veremos quién sale mejor.

Valoración 0… para la temporada de Paul Pogba

Si queremos provocar, podemos decir que realmente se merece SV. sin voto 44 minutos jugados en el campeonato 22/23, cero en copas. Paul Pogba volvió a lesionarse, y tras ser sancionado por llegar tarde al partido contra el Freiburg, también se perdió el partido contra la Sampdoria. Volveré después de pasar por aquí. La multitud de la Juventus se queja, el francés luce deprimido, sus gastos son desproporcionados con respecto al (inexistente) rendimiento: estamos hablando de un jugador de poca integridad, que todavía tiene demasiados problemas físicos por resolver. Ahora mismo, Pogback 2.0″ ha sido un verdadero desastre, y a finales de marzo, solo habrá dos meses más para que los (muchos) críticos cambien de opinión.

