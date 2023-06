Inter abre la puerta a la victoria de Brozovic y Marotta: “El jugador decide” | primera página

Reanudación de negociaciones para Marcelo Brozovic del Inter a la victoria. después de fuerte Frenado (leer aquí)Las partes volvieron a trabajar para encontrar una solución sobre la base de 18-20 millones de euros. La confirmación viene directamente de Giuseppe Marotta. Y el director gerente del club nerazzurri dijo La ceremonia oficial de apertura del mercado de fichajes En Rímini: “El fenómeno del mercado árabe se ha disparado repentinamente y amenaza con cambiar la competitividad del sistema futbolístico. Hay que desconfiar de la facilidad de gasto que disfrutan los clubes saudíes”.

Sobre Brozovic – “Recibimos esta oferta, puedo decir Siempre es el jugador, no el club, el que decide. La situación no está cerrada., el jugador debe decidir si seguir un camino o no. No estamos obligados a rendirnos, pero estamos evaluando las oportunidades. El mayor problema está relacionado con la relación contractual entre el jugador y el club saudí. Intentaremos reabrir la discusión o lo sacaremos del mercado”.

SOBRE FRATTESI – “No es fácil porque Carnevali es tan bueno Y sabe hacer muy buenos malabares en este tipo de situaciones. Sin embargo, aún no ha recibido todas las ofertas. El precio de Frattesi continúa aumentando. Frattisi sigue siendo un observador, pero hay demasiadas dinámicas y no me dejan comentar ahora. sobre su estado.