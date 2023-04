Pagará 787,5 millones de indemnización – Corriere.it

La empresa había pedido dos veces (1.600 millones) pero aun así se declaró satisfecha“Hemos demostrado que la verdad sigue siendo importante y que las mentiras tienen consecuencias, y no se salen con la suya”, dijo triunfalmente el abogado jefe de Dominion. justin nelsonMientras que el director general de la empresa, Juan Pablo Dijo que la cadena de televisión conservadora “admite que mintió y se disculpó”. De hecho, hasta la fecha, los comunicados de prensa de Murdoch se han limitado a reconocer que ha difundido información falsa pero sin disculparse. No está claro si hubo disculpas personales de Rupert Murdoch, quien admitió en el testimonio que brindó durante la investigación que nunca creyó en la tesis de las “elecciones robadas”, pero también admitió que no hizo nada para detener a los conductores de radio de su cadena que continuaron difundiendo. Tesis falsas: dicen que no quieren enojar a sus televidentes trumpianos y evitar un éxodo hacia las emisoras de extrema derecha.