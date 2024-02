Obispos mexicanos intentan dialogar con el crimen organizado

En los últimos meses, los incidentes de violencia han aumentado en el estado de Guerrero, con taxistas y trabajadores del transporte asesinados.

La “Familia Michoacana” es uno de los grupos narcotraficantes que luchan por el territorio de la región, de la mano del “Cártel del Sur”. Las bandas rivales también incluyen organizaciones criminales como “Los Tlagos”.

El ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal incluye a 17 ciudades mexicanas. Acapulco ocupa el décimo lugar en la lista.

Según el Secretariado Ejecutivo del Organismo Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se registraron 1,398 homicidios dolosos en Guerrero. 1.026 personas fueron fusiladas.

En una conferencia de prensa el 15 de febrero, The El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Se plantearon dudas sobre las reuniones entre obispos y miembros del crimen organizado.

López Obrador subrayó: “Sacerdotes, pastores, miembros de todas las iglesias siempre participan y ayudan a la paz del país. Yo lo veo bien, creo que todos tenemos que contribuir para lograr la paz”.

“Ciertamente el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad y esto debe quedar muy claro”, añadió.

Tras asegurar que “costumbres” y “tradiciones” que persisten “en el México profundo” “impiden el consumo de drogas” en el país, López Obrador subrayó que “una cosa es el tráfico, otra el consumo. El problema de nuestros hermanos en Estados Unidos”. ” Los Estados Unidos, nuestros amigos americanos, consumen, y es por eso que 100.000 jóvenes pierden la vida cada año por ingerir fentanilo”.

El presidente mexicano reiteró que su gobierno “saluda” el diálogo deseado por la Iglesia católica, pero pidió que “no se hagan acuerdos que impliquen impunidad, concesiones, licencias para robar”. “Pero quien quiera salir de ese infierno (…) puede hacerlo”, afirmó.

González Hernández enfatizó que la violencia ha alcanzado a miembros de la Iglesia Católica: “Nos mataron a nosotros, los líderes del culto nocturno, y mataron al padre de los socios”. En octubre de 2023, el P. Velázquez Florencio fue baleado en la carretera que une los pueblos de Dixtla y Silpanzingo en Guerrero a causa de su labor social.

El obispo de Silpanzingo-Silaba se queja de que las autoridades parecen haber “abandonado” a la gente a merced de la violencia. “Creemos que el gobierno tiene la solución y queremos que no sea corrupto (…) Tienen el poder, tienen los recursos, tienen los medios”.

“La Iglesia católica continuará sus esfuerzos” para lograr la paz, mons. González prometió. “Para llegar al corazón, debemos buscar estrategias para cambiar la mentalidad [dei criminali]”, dijo el decano.

En este sentido, instó a los fieles a ofrecer oraciones, ayunos y actos de misericordia por la conversión de los criminales, creyendo que estas acciones podrían “mover esas cabezas y conmover esos corazones”.

“Como iglesia [siamo chiamati] No ser indiferentes a lo que pasa, no cerrar los ojos, no cerrar los oídos, no cerrar la boca” y “estar con los pobres, con los más desfavorecidos, con las víctimas de la violencia; Porque el dolor es demasiado”, dijo.