Sesenta mil visitantes en cinco meses, estos son los asombrosos números de la exposición napolitana en Frida Kahlo hasta la fecha. En el Palazzo Fondi, Nápoles, se lleva a cabo una exposición multimedia dedicada a la vida y el arte de un pintor mexicano. Frida Kahlo – Confusión en el interiorLas visitas estarán cerradas el domingo 30 de enero.

“El éxito de esta exposición no me sorprendió – Organizador y promotor de la exposición, Salvador Lagagnina -, Aunque ya ha tenido lugar en Roma y Milán. Frida Kahlo, figura histórica, gran artista e ícono del mundo, se ha dicho de muchas maneras, pero nuestra modalidad de exhibición multimedia y de alta velocidad la ha hecho accesible a cualquiera. Por eso, más de 60.000 visitantes no son nuevos, sino que el arte debe contarse de forma sencilla y no asquear a unos pocos.

La exposición, que abarca un área de más de 700 metros cuadrados del monumental Palacio Fondi, presenta una recreación a tamaño natural de la vida cotidiana de Gaza Azul, quien vivió hasta la muerte de Frida. La ropa, los accesorios y los materiales que Frida ama y usa presentan al público el entorno cultural, político y familiar del México formado por Frida. La representación de ese mundo encarnado, mezclada con la sensibilidad herida pero emocional de Frida, se puede ver representada en pinturas posteriores: el original Piden aeroplanos y les dan alas de petate, en una caja de cartón de una colección privada en 1938 en Madrid y 15 famosos. Los autorretratos se recrean en forma digital con técnicas de animación y motelite.

Los horarios finales de fin de semana de la exposición son: sábado 22 y domingo 24 de 10.30 a 21.00 horas (abierto todo el día), precio entrada completa 14 euros.

El acceso a la exposición no requiere reserva, pero recuerda que el uso de la mascarilla FPP2 es obligatorio siguiendo las nuevas normas reglamentarias marcadas por el gobierno.