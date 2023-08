Edad, Novia, Profesión y FC24

Hirving Rodrigo Lozano Bahena es uno de los futbolistas mexicanos más famosos de Italia. Llegó al Napoli en 2019 y ha acumulado muchas apariciones y goles con el equipo.

Hirving Rodrigo Lozano Bahena nació el 30 de julio de 1995 en la Ciudad de México. Para mucha gente, Lozano en realidad se parece a ese títere, para recordar al títere asesino de la película “El Chucky”, dirigida por Tom Holland.

Hirving Rodrigo Lozano, Nápoles: edad, novia, carrera y FC24

Su carrera futbolística comenzó en 2009 con Pachuca, un equipo famoso en México. Irrumpió en el primer equipo en 2013, trayendo a casa 120 partidos de liga y 31 goles hasta 2017, y también ganó el campeonato Clausura 2016.



En 2017 fichó por el PSV por 8 millones de euros. Tendría su temporada dorada en Holanda con 60 apariciones, 35 goles y una victoria en el campeonato en 2017-2018. Luego viene a Nápoles en 2019 y le paga. 38 millones de euros más bonificaciones.

Ganó la Coppa Italia y el Scudetto con el Napoli. También ha sido parte de la selección absoluta de México desde 2016, a través de la cual terminó segundo en la Liga de Naciones CONCACAF 2019-2020 y segundo en la Copa Oro de EE. UU. 2021.

Es de derecha, pero a menudo se usa por la izquierda. Mide 175 cm y pesa 70 kg. Tiene buena técnica y sabe atacar en profundidad con preferencia por el pie derecho.

El acuerdo que vincula a Lozano con el Nápoles le da al jugador un salario neto de 4,5 millones de euros, lo que le convierte en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla del club. Su contrato vence en 2024.

No se sabe mucho sobre su vida personal ya que no socializa mucho y no da muchas entrevistas. Lozano se casó con Ana Opp en 2014 y tienen dos hermosos hijos. La calificación FC 24 de Hirving Lozano es 81. Tiene un ritmo de trabajo ofensivo alto y un ritmo de trabajo defensivo bajo.