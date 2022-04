“Nunca había visto morir a tanta gente, y el horror no ha terminado” – Corriere.it

Apagado irene chow

“Habrá muchas más puccas”. Rodrigo Abd de AP fue el primer fotógrafo en documentar crímenes de guerra: “Prisioneros en el sótano durante un mes, entre los cadáveres de sus seres queridos”

Una pierna todavía perfora de la pila de cinco cuerpos carbonizados. Un perro se acerca a su dueño que fue asesinado en el patio. Una mujer carga a su gato en brazos y pisa los cuerpos de su hermano y esposo. Un cadáver fue encontrado en un sótano con las manos a la espalda. Una fundación llena de cuerpos, nadie con vida. Qué rodrigo abdel45, fotoperiodista Associated Press, Miró a Pucha, dice en los pies de foto con sus fotos para uso de la redacción. Las imágenes de su colega Vadim Girta, quien lo acompañó por primera vez a Pucha, representan un punto de no retorno para la opinión pública occidental: documentan fosas comunes, breves ejecuciones de civiles y minas terrestres dejadas por todas partes por el ejército ruso durante las retiradas. . Abd ha sido fotoperiodista de guerra durante “más de veinte años” y formó parte del equipo de Andhra que ganó el Premio Pulitzer por fotos de Siria en 2013. “También estuve en Afganistán. Antes de eso, durante muchos años, documenté las ejecuciones de bandas criminales en Guatemala y México. Solía ​​fotografiar violencia y muerte. Muchos morían juntos, sin embargo, nunca los vi.

¿A qué huele?



“Asqueroso. Estaba caminando con un amigo en Irbine. Me dijeron que no fuera por ese camino. Hay un cadáver en medio del camino. No me di cuenta. Ese olor penetró en mis fosas nasales. No desaparece. Siempre te pone ansioso. Caminas todo el día entre los muertos. Es muy triste. Ya he experimentado un olor en Guatemala, El Salvador, México, Siria, Afganistán pero nunca aprendes a olvidarlo. Intentas ser técnico, te encuentras a ti mismo. inútil Si estás paralizado, puedes quedarte en casa. Mi técnica es concentrarme de manera constante y fuerte y contribuir a la historia y al futuro, pero tengo que levantarme por la mañana y volver a Pucha. El cadáver de una mujer de 74 años, su hermano y su esposo Hoy vi lo que había estado esperando todo el día en medio de la nada. Se queda allí durante horas en medio de ese olor.