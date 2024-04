Decoraciones frescas de Nilufer desde México hasta Suiza

Paredes decoradas con imaginación, alfombras inusuales y muebles de vanguardia son las características estilísticas de Nilufar. Galería Sensa Tempo fue fundada por Nina Yasher en Milán a finales de los años 70. Para esta Semana del Diseño de Milán 2024, el creador, popular entre una clientela cosmopolita y exigente, prepara varias atracciones.

Con la plataforma ineludible via della Spica 32 (con nuevas obras de Martine de Ceulere y Draga & Aurel), via Lancetti en 34 habrá nuevas exposiciones individuales centradas en obras de Andreas Reisinger y el proyecto Analogia y Allegra. Hicks, Lucia Massari, Objetos de interés público y Ranieri. También se exhiben nuevas piezas de Filippo Garandini, John Brevard, Martino Camper, Vikram Goel, Eterio, Robinson Ferreux, Hechizoo, Anestis Michaelis, Rebecca Moses, Federica Perazzoli, Niccolò Spirito, Studio Wood, O Jonathan Traurati. Con piezas antiguas de Gabriella Crespi y maestros brasileños. También se exhiben nuevas obras de edición abierta de Filippo Garandini, Lucia Ippolito, Ryuichi Kosecchi, Rebecca Moses, MSK, The Great Design Disaster y Federica Perazzoli junto con piezas del catálogo existente.

En caso de queSemana del Arte 2024 Apagado Ciudad de México, NilufaR participó en asociación con Carpet Company cc-tapisPara una vitrina creada por un minorista de diseño Estudio 84 y configurar Casa del arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez.

Estudio 84 El eligió Residencia de Ramírez Vásquez Como lugar de exposición. Pedro Ramírez Vàzquez (Ciudad de México, 1919-2013) es célebre por ser uno de los más grandes arquitectos mexicanos del siglo XX. Estilo moderno y por su importante contribución al paisaje urbano del país. yoLa instalación temporal de Studio 84 proporciona una fusión conectada por nilufur y cc-tapis ambientados en diferentes estancias de la casa.

“Me siento honrado de ser recibido en esta casa e invitado a reflexionar sobre mi contribución. Javier recuerda a su padre, Pedro Ramírez Vázquez, como un conversador apasionado, y veo esta casa como un homenaje a este legado. El diseño es, ante todo, a Diálogo: Sobre la sociedad, sobre la amalgama de épocas, prácticas y aspiraciones. Es un Una conversación que debe darse entre sus creadores. Esta colaboración demuestra que ofrece exactamente esta oportunidad. La línea de tiempo del diseño se expande infinitamente, Recorrer un camino impreciso y a la vez finito en el tiempo. La feria brindó una gran oportunidad para anunciar nuestra colaboración con Studio 84, cuyo trabajo siempre he admirado y considero representativo de nuestros valores”, dice Yasher.