México, el cigarro y el Foro Italiano de Exportación: los tres desafíos exitosos de Lorenzo Surino

“México y Made in Italy, la cara feliz de Zurino”. Jugando con los versos de una vieja canción del gran Sergio Caputo, podemos describir la reciente carrera exitosa del incansable campeón del Made in Italy como Lorenzo Zurino. Calidad en México luego de adquirir la sucursal corporativa de Pieffe&Partners México, inició un proceso de acercamiento a partir de marzo de 2023.

Tras 5 meses de funcionamiento, Zurino, hoy uno de los principales exportadores de alimentos Made in Italy en Italia, ha alcanzado el medio millón de euros en exportaciones de alimentos italianos a México, y en su último viaje a Guadalajara acordó su ampliación. La empresa también tiene presencia en Puerto Vallarta, un famoso centro turístico en la costa del Pacífico en el estado de Jalisco.

La actividad de Zurino es pionera en algunos aspectos, operando con éxito en los mercados europeos, Israel y sobre todo en Estados Unidos, y siempre ha creído en la necesidad de encontrar mercados emergentes para el Made in Italy más allá de los tradicionalmente maduros. .

México es uno de ellos, donde vive actualmente una comunidad de unos 13.000 italianos, muchos de ellos inmigrantes posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que trabajan para empresas italianas o por cuenta propia en diversas actividades (desde el turismo, el comercio hasta la restauración). .

Pero hablando de carreras exitosas, Volcán Surino no se limita a México, pues con su Ephebo Sicilia comenzó a crear la primera marca de puros elaborados con el mejor tabaco cultivado en Sicilia. Miami y Chicago tienen los primeros 2.600 puros Ephebo después de apoderarse de Nueva York y Washington hace unas semanas.

Entre alimentos y puros, Zurino no ha perdido sus actividades como presidente del Foro Italiano de Exportación, el primer think tank sobre el comercio exterior italiano que fundó y que hoy cuenta con más de 2.067 empresas registradas.

Los días 7 y 8 de marzo, el foro reunió a banqueros, expertos, empresarios, magistrados y empresas en uno de los lugares más atractivos de Italia, en la estimulante sala de conferencias del Skyway de Courmayeur, a 2.000 metros sobre el nivel del mar: “Bancos y finanzas para High Altitude Exports”, tanto financieros como bancarios. Creado para subrayar la necesidad fundamental de centrarse en apoyar el Made in Italy.

Como es tradición en los eventos del Foro Italiano de Exportación, estuvieron presentes muchos nombres prestigiosos: Di Nuccio, presidente del Consejo Nacional de Contadores, presidente de Banka Valdostana Distilli, propietario de Casemire Piacenza Vasili Piacenza, propietario de Acciaierie Danieli, Anna Mareschi Danieli, Fratelli Cosulich Spa, Augusto Cosulich, pero de la Comisión de Operaciones de Producción Vicepresidenta Ilaria Cavo, Presidente de la Región del Valle de Aosta, Renzo y Destolin, Consejero del Consejo Presidencial de Impuestos Juez Graziano, Presidente del Crédito Deportivo Beniamino Quintieri, Director Financiero del Fondo de Inversiones italiano Rosanna Volpe.

“Si puedes soñarlo, puedes hacerlo” es una de las frases más apreciadas por Surino, a quien algunos ven como el próximo Ministro de Comercio Exterior, y el Foro Italiano de Exportación siempre le ha pedido que reintroduzca el sector. Un punto de referencia sectorial estratégico para la economía italiana y que vale más de un tercio del PIB italiano. ¿Se ganará la próxima apuesta?