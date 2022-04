Spadista Chandrelli está realizando un esfuerzo de solidaridad para las zonas devastadas por la guerra

Flores contra bombas. El impulso por la paz de Blue Spadista Andrea Chantarelli es un desafío de unidad frente al futuro. El título del proyecto, “Diez flores para Ucrania”, fue iniciado por Fencer, ex medallista de plata por equipos en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y que terminó cuarto en el evento individual en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Incluye recaudación de fondos para otros anunciantes, incluido un niño ucraniano y otro ruso, y personas que sufren el dolor de una guerra.

Las licitaciones de Unity se llevarán a cabo en línea a través de la subasta de NFT, que son los objetos virtuales más modernos que rompen el nuevo mercado en constante expansión. Las flores en cuestión, NFT hechas precisamente en 3D, fueron publicadas en el perfil de Opensea de “La Clarice”, una granja fundada por Diego y Davide Narcisi, dos hermanos de Folicno, conciudadanos y viejos amigos de Andrea Chandrelli.

Por lo tanto, la amistad es la base de una iniciativa destinada a recaudar la mayor cantidad de fondos posible, que se donarán íntegramente a “Exmo – Save Ukraine” (https://saveukraine.exmo.com/en). Junto a Andrea Santarelli y los hermanos Narcissus, comparten el proyecto de Filippo Felcetti, nacido en 1999, de Derny, ingeniero mecánico pionero en el mundo de Internet 3.0; Alexei Bychkov, un artista gráfico 3D ruso de 26 años que vivía en Moscú como “prisionero” de su tierra natal y creaba flores; Finalmente, Ten Sihanenko, un artista gráfico 3D ucraniano de 18 años de Kiev, crea la obra de arte para el perfil de mente abierta de “La Clarice”. La historia que une a los seis promotores es anterior a la guerra de Ucrania, pero encuentra un completo parecido en el deseo de continuar con esta misión humanitaria. “Queremos lograr nuestros objetivos, pero al mismo tiempo mostrarle al mundo que la unidad no es una bandera ni una religión. Somos italianos, rusos, ucranianos, trabajamos juntos porque nuestra misión es ayudar a personas como nosotros”, dijo Chandrelli. y sus compañeros de aventuras.

The Blue Swordsman en particular agrega: “Inevitablemente me siento muy cerca del tema del conflicto ruso-ucraniano porque algunos de mis oponentes en el escenario estuvieron directamente involucrados en los atentados y recordaron. La elección de las flores es una obra con un fuerte significado metafórico. También tenemos la intención de enviar un mensaje a través de este esfuerzo. También ofrecemos apoyo real. Queremos decirles cómo es posible luchar con flores simples en 2022. Ponerlo de la manera correcta realmente puede ayudar a las personas que tienen problemas con el miedo y las armas, dice Chantarelli.

No es casualidad que uno de los contactos directos del espadachín nacional italiano con Ucrania, precisamente un compañero opositor, el luchador ucraniano Bokhton Nikish, explorara los canales a través de los cuales dirigir la ayuda. Recaudado a través de ventas de NFT. Flowers Against Bombs, en una movilización, junto a las víctimas, continúa movilizando al mundo de la esgrima italiana por la paz, con muchos de sus atletas liderando la carrera por la unidad con los protagonistas.