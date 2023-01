anuncios

LA BANDA DE ROCK DE LOS ÁNGELES LOVE COAST LANZA NUEVO EP “VENGANZA DEL FANTAZMA”

“VENGANZA DEL FANTASMA” es un EP colaborativo de 4 canciones de fantasmas de amor con 4 artistas latinos aclamados: Santa RM (México), Conejo (Este de Los Ángeles), Vanity Versetti (España) y Lou Carnego (España). Todas las canciones tienen letras tanto en español como en inglés.

1- Ghost Town: Envuelto en misterio, Ghost Town es un vaquero del oeste y un cyberpunk futurista. Grabado en México, esta colaboración con el aclamado Santa RM toca temas de salud mental, soledad y la batalla espiritual con los propios demonios. Producida por Mike Summers [Kendrick Lamar, Lil Wayne, Tech N9ne]. Ver el vídeo: https://youtu.be/Vlzskn8K2Q8

2- Hell: Si contar historias es una forma de arte desde el punto de vista de un psicópata, Hell lo domina. Un cruce entre el grunge y el rap solista, la canción profundiza en los reinos de nuestras mentes y almas en los que pocos temen entrar. También presenta a la leyenda chicana Conejo. Producida por Mike Summers. Ver el vídeo: https://youtu.be/x1y1dwywH4E

3- AL13N: Muy alegre ya veces humorística, esta canción se mantiene fiel a la vibra “lista para usar” de todos los esfuerzos del EP ALI3N, haciéndose eco de Glaive y Midwxst, ALI3N. Entra en tu coche. La canción presenta a la cantante emo española Vanity Vercetti y fue producida por Love Ghost’s Little Drama (Corey Batchelor). Ver el vídeo: https://youtu.be/xjBLq6UATCk

4- Big Myself Apart: Big Myself Apart es una canción de amor caprichosa e inquietante que toca el alma más íntima de un romántico empedernido. Líneas como “Me cortaría la garganta para ser tú” resumen el viaje emocional de la canción. Con el artista pop español Lou Carnaco. Producida por Mike Summers. Ver el vídeo: https://youtu.be/QqSa4ZtRm_U

“VENGANZA DEL FANTAZMA” sigue una serie de lanzamientos de sencillos de Love Ghost que han sido elogiados por Rolling Stone, American Songwriter, Fland, Alternative Press y otros. Love Coast recientemente realizó una gira por Europa donde tocaron Rockbalest en Alemania. En agosto, Aden viajó a la Ciudad de México para tocar con Cruz tanto en el Auditorio BB como en el Gamergy Festival de Amazon, que se transmitió en toda América Latina.

Han producido canciones con artistas de todo el mundo, incluidos Rico Nasty, Aden Cruz, Team Revolver, Kyasasin, Mabiland y Dankert Manas. Love Coast está formado por Finnegan Bell (voz principal, compositor, guitarra), Daniel Alcala (guitarra, ingeniero de apoyo), Corey Batchelor (teclados, bajo, coros) y Daniel Gallardo (batería, voz).

