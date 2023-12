“Nos vemos en la corte” – El Tiempo

La discusión entre Belén Rodríguez y el ex Antonino Spinalbez, quienes juntos tienen su hija Luna Marie, comenzó en las redes sociales, pero podría terminar en los tribunales. El tema de la disputa fueron las vacaciones de Navidad que la hija pasó con su madre y su nueva pareja Elio Lorenzoni en un resort de Franciacorta antes de partir hacia Argentina. Lo que desató todo el asunto fue la polémica por el hecho de que Spinalbez no pudo pasar las vacaciones con su hija y Belén. “He leído algunos artículos difamatorios y malentendidos sobre mí y mi hija en relación con la Navidad. He visto publicaciones e historias creadas específicamente para tratar de aparecer como víctimas ante el público y el pueblo italiano, intentando una vez más ponerme en una situación embarazosa.” La corista argentina escribió: “Siempre he respetado a los hombres, nunca he negado nada y ustedes lo saben muy bien. Invito a la persona que me crió a cuidar a su hija todo el año. No”. “Sólo me importa el día de Navidad. Siempre se necesita amor, no sólo en Nochebuena. Le invito a que no vuelva a mencionarme en público, sino en privado. De lo contrario tendré que explicarle la verdad. De nuevo, ahora, no, usted Ya no tengo ningún problema para hacer eso”.

Palabras a las que el peluquero Spinalbis respondió, con un largo post social: “Lamentablemente me veo obligado por enésima vez a defenderme de las acusaciones infundadas de los demás. Soy un padre cariñoso y, por supuesto, amo a mi hija más que a nadie”. demás.” “Alguien más. Ella es la razón de mi vida. Ser padre significa amar a mi hija incondicionalmente, permanecer en silencio y aceptar pasivamente todas las decisiones y caprichos de los demás. Acepto que me dejen de lado contra mi voluntad, que escuche constantemente insultos y mentiras sobre mí”. …Pero cada “Eso está bien, porque yo soy el padre y siempre estaré dispuesto a sufrir, siempre y sólo por mi hija. Y cualquier padre sabe bien lo importante que es estar presente, todos los días, en la vida de un niño”. vida.” Y nuevamente: “Ser padre no significa contratar niñeras, conductores y camareros y preferir a todos los demás familiares o nuevos compañeros a la presencia del padre… Ser un buen padre ni siquiera significa tener millones en el banco para cuidar de el padre.” “Para mi hija, yo también puedo ser un 'mendigo' y estoy orgulloso de eso porque soy una persona con valores y principios sanos, y estoy dispuesta a cuidarme las 24 horas del día por el resto de mi vida. vida.”

La respuesta final de Belén Rodríguez fue fría: “Estimado señor Antonino, si hay algo que siempre me ha distinguido es el hecho de que nunca me he escondido de nada. Siempre lo he hecho todo abiertamente, y quizás desde entonces como Bueno.” “Las amenazas son muy graves y requieren una estrecha supervisión por parte de un juez. No se metan con las madres, porque si nos asustan, nuestros hijos se darán cuenta de todo. Ahora colgaré el teléfono y me iré sano y salvo a Argentina”. “Espero que tengas una buena persona que te defienda, porque he perdido la paciencia. ¡Las mentiras tienen patas cortas! ¡Recuerda! Nos vemos en el tribunal. Ya tuve suficiente, gran cosa. Hice esto porque ya no permito que nadie para enviarme al suelo. Ahora vuelve a tu casa”, escribió la corista. En definitiva, de los chismes pasamos a los documentos oficiales.