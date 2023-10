Nombres de supermercados: hay una razón por la que elegiste el logotipo

Vale la pena saberlo: nombres de supermercados Hay una razón detrás de la elección del logotipo. Toda la información útil y curiosa por saber.

¿Alguna vez te has preguntado por qué yo…? Supermercados y tiendas de descuento. Donde vamos todos los días a hacer sus compras tienen esos nombres tan especiales O eso ¿Logotipos? Ciertamente no pensamos mucho en ello, ya que es algo que tendemos a dar por sentado, sin embargo, no hay nada claro sobre el nombre y el logo del supermercado pero hay razones muy específicas, principalmente de marketing pero también prácticas.

De hecho, en los negocios nada se deja al azar. Los nombres, logotipos y eslóganes publicitarios deberán contener Significado y propósito muy específicos. En primer lugar, el ejercicio de venta debe ser bien conocido por y por la audiencia. El nombre es fácil de recordar. Un lugar desconocido o sin importancia tiende a pasarse por alto y olvidarse fácilmente. Un nombre que sea demasiado difícil desalentará a los consumidores, quienes irán a otra parte o distorsionarán o modificarán ese nombre.

también El logotipo del punto de venta debe ser reconocible.Fácil de guardar también Familiar y cautivador. En resumen, todo, empezando por el nombre y el logotipo, debe ser Animar a la gente a comprar allí Y no en ningún otro. Entonces otros factores también serán cruciales, como la publicidad, el boca a boca y, en última instancia, la calidad y el servicio, para retener a los clientes. A continuación señalamos qué se esconde detrás de los nombres y abreviaturas de los supermercados más famosos. Aquí encontrará todo lo que necesita saber.

Nombres de supermercados, por algo eligieron el logo

Como ya he dicho Los nombres y logotipos de los supermercados no se eligen al azar. En ocasiones son abreviaturas de nombres más largos que indican el nombre de la empresa o cooperativa que diriges o incluso el nombre del logo. Otras veces, el nombre se inspiraba en el apellido de sus clientes. Por ejemplo, ¿sabías que los supermercados de Esselunga no siempre se llamaron así? ¿Pero qué nombre se adoptó más tarde?

el El nombre original era “Supermercado Italiano”, Un nombre simple, inmediato pero quizás demasiado genérico, demasiado Las amas de casa lo llamaban el supermercado con la letra S larga.Que aparecía en la etiqueta con el nombre. Entonces los propietarios decidieron cambiar el nombre a Esselunga. en lugar de, CONAD es una abreviatura Lo que significa Federación Nacional de Comerciantes Minoristas. También conviene utilizar Coop o Coop Italia, que se refiere a un grupo de cooperativas que explotan una red de supermercados e hipermercados minoristas a gran escala.

La segunda parte del nombre. eurogiro, Con letras sp Marcada en amarillo, es otra abreviatura que significa “Compra inteligente” -que también es el eslogan publicitario- está precedido por el euro que hace referencia a Europa, así como por el logo que reproduce la bandera de la Unión Europea con las doce estrellas de los primeros estados miembros sobre fondo azul.

mientras opim, La cadena de grandes almacenes, ahora dirigida por OVS, representa “Comida italiana única en Milán”. giro, abreviatura OVS significa “Organización de ventas propias”.. Otro supermercado muy popular es Bamque es otra abreviatura que significa lo Lema de ventas “Más por menos”Compra más y gasta menos.

Este vídeo de MaxsGanga en Tik Tok explica los nombres de los principales supermercados.

El nombre más curioso con diferencia es el nombre serie dispar, Que proviene de una estructura de oración holandesa muy larga que contiene palabras impronunciables. Respectivamente Cambiado a D-Spar, Como muestra el vídeo, que siempre En holandés significa “abeto”. De hecho, está diseñado con forma de abeto. Hoy en día, estos grandes almacenes, menos habituales en Italia que en el pasado, son Se llaman simplemente spartodavía con el logo del abeto verde.