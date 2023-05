Esto es por lo que chocan y por qué

China y Estados Unidos ya están en guerraIncluso si no está armado. Conflicto entre dos grandes potencias en el campo tecnología Se ha vuelto más tangible que nunca tras las restricciones impuestas por Washington Exportaciones de chips. El equilibrio que los dos países han mantenido hasta ahora con Taiwán (el verdadero líder en la producción de semiconductores) está ciertamente en riesgo, también gracias a las actitudes de China hacia Taiwán y al apoyo de los Estados Unidos a este último.

¿Por qué pelean China y Estados Unidos y por qué?

Washington ha comenzado oficialmente el aumento de controles anunciado por el presidente Biden a finales de 2022, que derivó en una prohibición Ventas de semiconductores Hecho de tecnologías americanas a China. Paralelamente, ni siquiera los ciudadanos estadounidenses podrán trabajar con productos chinos, excepto con una licencia específica. Eso no es todo, las crecientes restricciones impuestas por el gobierno de los EE. UU. deberían impedir que las empresas estadounidenses inviertan en él. inteligencia artificialY 5 gramos Y computación cuántica hecha en China.

Específicamente a la luz de esta restricción adicional, Washington ya firmó un acuerdo en febrero con Japón Y holandés Reducir sus exportaciones de microchips avanzados a China. Dragon Blow, obtenido de los Estados Unidos y Japón alrededor 60% Equipos de fabricación de microchips. Dado que este sector es ciertamente importante en la economía china y en su progreso tecnológico, uno ya se pregunta por las consecuencias de esta decisión, sin duda indigerible para China.

¿La guerra contra los microchips ayudará a detener el avance de China?

No hay duda de que las decisiones de Washington son muy dañinas para el mercado tecnológico, pero probablemente no haya nada que China no pueda resolver por un corto tiempo con sus propios recursos. En resumen, parece que este movimiento económico y político de los EE. UU. tendrá el mayor impacto en China al iniciar el conflicto, así como algunas molestias a corto plazo.

quien miraEl especialista sénior de marketing de Apac de Bnp Paribas Asset Management explicó que las restricciones implementadas por los EE. UU. tienen el potencial de daño a china Solo en el corto plazo, mientras que puede fortalecerse más adelante. De hecho, se debe considerar que China está muy involucrada en la cadena de semiconductores, dependiendo principalmente de las exportaciones estadounidenses. Por lo tanto, el impacto negativo en el sistema chino es inevitable, lo que corre el riesgo de tener que hacer retroceso en el desarrollo tecnológico de microchips avanzados debido a la falta de sistemas de fabricación, lo que resultó en un gran déficit comercial.

Por otro lado, también es probable que las industrias de software chinas no se vean afectadas y puedan continuar al mismo ritmo de desarrollo tecnológico hasta que se conviertan en distribuidor maestro En el mercado interno, ciertamente no es pequeño. Además del efecto inmediato que obligará a China a reajustar sus sistemas de desarrollo tecnológico, el Dragón tiene todas las bases para reajustar sus estrategias sin perder un ápice del camino ganado en este campo.

De hecho, no debemos olvidar que un país puede contar con un marketing tecnológico bien diversificado, muy amplio sobre todo en la producción de productos tecnológicos de baja calidad, en los que es un producto real. Excelencia En el mercado. Además, los sistemas tecnológicos utilizados dentro del territorio chino se basan en microchips menos desarrollados pero de producción nacional. Una estrategia con visión de futuro para evitar cualquier forma de dependencia de los Estados Unidos dará sus frutos ahora.

Sin embargo, Dragon no carece de las capacidades técnicas para hacer el bloque de importación con Producción independiente. Incluso si la capacidad comercial actual no parece ser suficiente para este propósito, de hecho, la inversión masiva en investigación debería ayudar al mercado chino a sortear el problema en poco tiempo.

Estados Unidos también está afectando a sus propios negocios con restricciones.

Si bien los efectos de las restricciones son más evidentes en el mercado chino, las empresas estadounidenses también experimentarán una desaceleración significativa. Un gran segmento del mercado quedará aislado, con consecuencias Disminución de ventas y ganancias. Otro paso más en una suerte de guerra fría tecnológica que perjudica a todos, aunque las dos naciones se mantengan firmes sobre la piedra angular. Las políticas de seguridad en la raíz del conflicto no son controvertidas para Washington e inaceptables para Beijing.