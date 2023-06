“No me ofendí, era una broma” – Corriere.it

“Hagamos esto: en la próxima carrera de Fórmula 1 me envió un video con Bobby y Valsecci, así que quizás esta vez sea yo quien les haga algunas bromas a estos dos…”. bromeando sobre ella Christine Giampaoli-Zonca, piloto de rallies, una de las chicas que durante la reciente carrera de Fórmula 1 en Barcelona fueron el centro de las bromas bidireccionales de los comentaristas de Sky Matteo Poppi y Davide Valsecchi. Después de ser suspendidos de conducir por una carrera, los dos ex pilotos enviaron inmediatamente una carta de disculpa.

Kristen, o como todos la llaman “Kristen GZ”, lo cuenta así en mensajero: No me ofendí, solo era una broma. Me di cuenta de esto porque todos comenzaron a escribirme. También fueron educados, no es como si dijeran quién sabe qué…». Estaba en el paddock de Montmeló con otra chica, “La conocí el mismo día: no quería hablar pero tampoco se lo tomó a mal”.

Christine descubrió su pasión por los motores al ver a su vecino conduciendo un viejo Toyota de rally, y desde entonces ha estado huyendo. Me propuse desmontar y volver a montar el coche, buscando un equipo que creyera en él. Es un mundo donde los hombres son mayoría, ¿alguna vez has sufrido acoso o comentarios duros? – Siempre me hacen esta pregunta, y yo digo que no. Como en todos los sectores de la empresa, hay quien hace algún comentario que puede resultar molesto, o algo así, pero yo nunca he tenido ningún problema. Siempre he tenido una buena relación con