No llegarás a fin de mes con tu sueldo: así te ayuda Google

¿Cómo nos ayuda Google a gestionar nuestros salarios?

¿No podemos llegar a fin de mes con nuestro salario? No te preocupes, así es como Google puede ayudarnos

Uno de los problemas más sentidos de esta época es la gestión racional del individuo. salario. Entre los aumentos económicos y quizás la falta de habilidades de gestión en la economía doméstica, muchas personas llegan literalmente sin recursos financieros a fin de mes. De hecho, un estado de penuria no afecta sólo a las personas que pertenecen a las clases sociales más pobres: de diferentes maneras, el despilfarro de la propiedad afecta a un espectro mucho más amplio de ciudadanos.

Porque no llegamos a fin de mes con nuestro salario

¿Por qué no llegamos a fin de mes con nuestro sueldo? La pregunta puede tener dos respuestas. En primer lugar, hay un hecho puramente económico: El pago mensual que recibimos, en su totalidad, no nos permite cubrir todos los gastos. Durante 3/4 semanas consecutivas. Gastos relacionados con compras, facturas, alquiler de casa o departamento, cualquier necesidad que varía según la persona, costos de crianza de los hijos.

Luego se discute Desperdiciando recursos económicos, lo que no importa a las personas con salarios muy bajos que tienen que agacharse para llegar a fin de mes a fin de mes. Se trata de ciudadanos que son incapaces de gestionar sus propios activos económicos, por lo que malgastan su dinero en placeres y comodidades: snacks caros, alquiler de coches deportivos, compras compulsivas y las habituales cenas en restaurantes.

La solución de Google para gestionar nuestro dinero

Donde los ciudadanos carecen de capacidad de gestión económica, esa capacidad llega Google. Mucha gente ha encontrado una buena solución usando “Presupuesto y finanzas“, es capaz de mostrarnos en tiempo real nuestros ingresos y gastos que realizamos durante el mes. Una interfaz que, si se actualiza constantemente con todos los gastos, nos permite saber cómo gestionamos nuestra cuenta bancaria o nuestras finanzas. El cuidadoso seguimiento que se realiza La aplicación también nos permite saber si estamos cometiendo errores de gestión: esto resalta los momentos en los que estamos a punto de quedarnos sin dinero.

Una aplicación muy útil para muchas personas que no pueden tener en cuenta sus cuentas bancarias sin un ordenador. Evidentemente, la función también puede proporcionar otros servicios muy útiles, como el cambio de moneda en tiempo real. Es un servicio muy útil para muchas personas cuando van de vacaciones a países que no utilizan el dólar. De hecho, le permite no recibir estafas de cambio de moneda una vez que ingresa al país extranjero, lo que hace que sus vacaciones sean más fáciles y sin complicaciones.